Jogos de hoje, terça-feira, 6 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca agitam a Nations League; Argentina também joga
A terça-feira, 6 de outubro, fecha a quarta rodada da UEFA Nations League com dez partidas espalhadas ao longo da tarde. Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca concentram as atenções na Liga A, enquanto Escócia, Suíça, Finlândia e outras seleções também entram em campo. À noite, a Argentina enfrenta o Benim em amistoso internacional, três jogos movimentam a Série B e a MLS completa a programação.
A rodada da UEFA Nations League começa às 11h com Cazaquistão x Ilhas Faroé, pela Liga C. O confronto abre um dia que terá outros nove jogos pela competição europeia, todos válidos pela quarta rodada da fase de liga.
A principal faixa da tarde começa às 15h45. Croácia x Espanha coloca frente a frente duas seleções que brigam diretamente pelas primeiras posições do Grupo A3, enquanto Inglaterra x República Tcheca completa a rodada da mesma chave.
Na Liga B, Escócia x Eslovênia e Suíça x Macedônia do Norte também acontecem às 15h45. Os dois confrontos têm impacto direto na disputa pelas primeiras colocações e pelo acesso à elite da competição.
A Liga C completa a rodada com cinco partidas simultâneas: Albânia x San Marino, Belarus x Finlândia, Moldávia x Eslováquia, Estônia x Islândia e Luxemburgo x Bulgária. A UEFA confirma os dez confrontos desta terça-feira pela quarta rodada da Nations League.
À noite, a Argentina enfrenta o Benim, às 19h, em amistoso internacional. A seleção sul-americana segue sua preparação depois da Copa do Mundo e aproveita a Data Fifa para testar novas opções no elenco.
No Brasil, a Série B tem três partidas. Sport x São Bernardo, às 19h30, abre a programação, seguido por Goiás x Athletic Club-MG, às 20h30. Mais tarde, Ponte Preta x Juventude, às 21h35, encerra os jogos da segunda divisão.
A agenda internacional ainda reserva Estados Unidos x Canadá, às 21h, em amistoso, enquanto Chicago Fire x Vancouver Whitecaps, às 21h30, movimenta a MLS e fecha a programação selecionada desta terça-feira.
Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
UEFA Nations League
- 11h00 – Cazaquistão x Ilhas Faroé – SporTV 2
- 15h45 – Croácia x Espanha – ESPN e Disney+
- 15h45 – Inglaterra x República Tcheca – SporTV
- 15h45 – Escócia x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+
- 15h45 – Suíça x Macedônia do Norte – SporTV 2
- 15h45 – Albânia x San Marino – Disney+
- 15h45 – Belarus x Finlândia – Disney+
- 15h45 – Moldávia x Eslováquia – Disney+
- 15h45 – Estônia x Islândia – SporTV 3
- 15h45 – Luxemburgo x Bulgária – Disney+
Amistosos Internacionais
- 19h00 – Argentina x Benim – ge tv e SporTV
- 21h00 – Estados Unidos x Canadá – ESPN 4 e Disney+
MLS
- 21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Sport x São Bernardo – Disney+
- 20h30 – Goiás x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+
- 21h35 – Ponte Preta x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+