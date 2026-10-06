⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Jogos de hoje, terça-feira, 6 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários

Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca agitam a Nations League; Argentina também joga

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 06h00
Campo de futebol iluminado à noite, com gramado verde e uma bandeirinha de escanteio amarela em primeiro plano. As arquibancadas cinzas estão parcialmente ocupadas e os refletores brilham intensamente no topo do estádio.
Estádio Poljud, em Split, vai ser o palco da partida entre Croácia e Espanha hoje (Jurij Kodrun - UEFA/UEFA/Getty Images)
Continua após publicidade
Jogos de hoje, terça-feira, 6 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários Priorize VEJA no Google

A terça-feira, 6 de outubro, fecha a quarta rodada da UEFA Nations League com dez partidas espalhadas ao longo da tarde. Croácia x Espanha e Inglaterra x República Tcheca concentram as atenções na Liga A, enquanto Escócia, Suíça, Finlândia e outras seleções também entram em campo. À noite, a Argentina enfrenta o Benim em amistoso internacional, três jogos movimentam a Série B e a MLS completa a programação.

A rodada da UEFA Nations League começa às 11h com Cazaquistão x Ilhas Faroé, pela Liga C. O confronto abre um dia que terá outros nove jogos pela competição europeia, todos válidos pela quarta rodada da fase de liga.

A principal faixa da tarde começa às 15h45. Croácia x Espanha coloca frente a frente duas seleções que brigam diretamente pelas primeiras posições do Grupo A3, enquanto Inglaterra x República Tcheca completa a rodada da mesma chave.

Siga

Na Liga B, Escócia x Eslovênia e Suíça x Macedônia do Norte também acontecem às 15h45. Os dois confrontos têm impacto direto na disputa pelas primeiras colocações e pelo acesso à elite da competição.

Continua após a publicidade

A Liga C completa a rodada com cinco partidas simultâneas: Albânia x San Marino, Belarus x Finlândia, Moldávia x Eslováquia, Estônia x Islândia e Luxemburgo x Bulgária. A UEFA confirma os dez confrontos desta terça-feira pela quarta rodada da Nations League.

À noite, a Argentina enfrenta o Benim, às 19h, em amistoso internacional. A seleção sul-americana segue sua preparação depois da Copa do Mundo e aproveita a Data Fifa para testar novas opções no elenco.

Continua após a publicidade

No Brasil, a Série B tem três partidas. Sport x São Bernardo, às 19h30, abre a programação, seguido por Goiás x Athletic Club-MG, às 20h30. Mais tarde, Ponte Preta x Juventude, às 21h35, encerra os jogos da segunda divisão.

A agenda internacional ainda reserva Estados Unidos x Canadá, às 21h, em amistoso, enquanto Chicago Fire x Vancouver Whitecaps, às 21h30, movimenta a MLS e fecha a programação selecionada desta terça-feira.

Continua após a publicidade

De Neymar a Infantino: os mais polêmicos do futebol em 2026

 

Confira a agenda dos principais jogos desta terça-feira, 6 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:

Continua após a publicidade

CAMPEONATOS INTERNACIONAIS

UEFA Nations League

  • 11h00 – Cazaquistão x Ilhas Faroé – SporTV 2
  • 15h45 – Croácia x Espanha – ESPN e Disney+
  • 15h45 – Inglaterra x República Tcheca – SporTV
  • 15h45 – Escócia x Eslovênia – ESPN 4 e Disney+
  • 15h45 – Suíça x Macedônia do Norte – SporTV 2
  • 15h45 – Albânia x San Marino – Disney+
  • 15h45 – Belarus x Finlândia – Disney+
  • 15h45 – Moldávia x Eslováquia – Disney+
  • 15h45 – Estônia x Islândia – SporTV 3
  • 15h45 – Luxemburgo x Bulgária – Disney+

Amistosos Internacionais

  • 19h00 – Argentina x Benim – ge tv e SporTV
  • 21h00 – Estados Unidos x Canadá – ESPN 4 e Disney+

MLS

  • 21h30 – Chicago Fire x Vancouver Whitecaps – Apple TV
Continua após a publicidade

CAMPEONATOS NACIONAIS

Campeonato Brasileiro – Série B

  • 19h30 – Sport x São Bernardo – Disney+
  • 20h30 – Goiás x Athletic Club-MG – ESPN e Disney+
  • 21h35 – Ponte Preta x Juventude – Canal GOAT, RedeTV! e Disney+
Publicidade
TAGS:
Futebol: onde assistir
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).