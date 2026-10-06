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Esporte

Messi se despede da Argentina com duas assistências e um gol na vitória sobre o Benin

Craque foi ovacionado no Estádio Monumental, em Buenos Aires, em sua última partida com a seleção

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 22h44 | Atualizado em 7 out 2026, 14h22
Lionel Messi se despede da seleção argentina
Lionel Messi se despede da seleção argentina (Marcelo Endelli/Getty Images)
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Messi se despede da Argentina com duas assistências e um gol na vitória sobre o Benin Priorize VEJA no Google

O craque Lionel Messi disputou sua última partida pela seleção argentina nesta terça-feira, 6, em Buenos Aires, se despedindo de seus compatriotas com mais uma atuação espetacular em que marcou um gol e deu duas assistências na vitória por 3 a 0 sobre o Benin.

Em um clima de festa no Estádio Monumental, com a presença de mais de 80 mil espectadores, Nicolás Otamendi (48′) abriu o placar na noite em que também se despediu da ‘Albiceleste’.

Nicolás Paz (60′) e o próprio Messi (70′, de pênalti) ampliaram o placar.

“La Pulga”, aos 39 anos, encerrou um ciclo inesquecível na Argentina que durou 21 anos, com 208 jogos, 126 gols e 70 assistências, marcas que se tornaram recordes absolutos com a camisa albiceleste.

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Em sua trajetória histórica pela Argentina, conquistou o ouro nos Jogos Olímpicos de Pequim em 2008 e, mais tarde, as Copas América de 2021 e 2024, a Finalíssima de 2022 e a Copa do Mundo do Catar 2022.

Vice-campeão mundial no Brasil (2014) e na América do Norte (2026), há apenas dois meses e meio, o camisa 10 foi ovacionado em um cenário de muita emoção no maior estádio da América do Sul.

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Embora não tenha exibido a explosão que marcou sua carreira — a qual, por enquanto, prosseguirá apenas no Inter Miami —, ele foi decisivo para a vitória com seus passes cirúrgicos e sua canhota letal.

Os milhares de torcedores presentes o ovacionaram do início ao fim em uma despedida emocionante e à altura daquele que muitos consideram o melhor jogador da história.

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Escalações

Argentina: Emiliano Martínez – Agustín Giay, Cristian Romero (Franco Mastantuono 79′), Nicolás Otamendi (Lisandro Martínez 52), Nicolás Tagliafico (Facundo Medina 52′) – Rodrigo De Paul (Nicolás Paz 59′), Enzo Fernández (Exequiel Palacios 79′), Alexis Mac Allister – Julián Álvarez (Nicolás González 60′), Lionel Messi (cap), Lautaro Martínez (Leonel Flores 78′). Técnico: Lionel Scaloni.

Benin: Marcel Dandjinou (Saturin Allagbe 76′) – Liam Omore, Yohan Roche (Amiro Amadou 90+1), Mohamed Tijani, Tamimou Ouorou (Charlemagne Azongnitode 75′) – Yamirou Ouorou (Junior Olugbade 64′) – Hassane Imourane (Samadou Attidjikou 90’+1), Sessi D’Almeida, Junior Olaitan (Matteo Ahlinvi 64′), Rodolfo Aloko (Sahid Ngobi 90’+1) – Tosin Aiyegun (Jodel Dossou 75). Técnico: Gernot Rohr.

(AFP)

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Argentina
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