Cristiano Ronaldo quebra silêncio sobre briga com Jorge Jesus: ‘Peguei minhas malas e fui embora’

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Cristiano Ronaldo publicou um “manifesto” nas redes sociais acusando o técnico Jorge Jesus de quebrar uma promessa sobre seu plano de jogos na seleção de Portugal. O craque revela detalhes de reuniões e desacordos sobre sua participação, mostrando seu descontentamento com a situação e a vontade de continuar jogando pelo país.

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O atleta Cristiano Ronaldo publicou nesta terça-feira, 6, um “manifesto” em suas redes sociais em que acusa o atual técnico da seleção de Portugal, Jorge Jesus, de quebrar uma promessa que ele teria feito ao jogador.

Em sua carta, Cristiano Ronaldo explica que teve uma reunião com Jorge Jesus logo quando o técnico se tornou responsável pela seleção (em julho de 2026). À época, Jesus conversou com Cristiano e mostrou ao jogador um plano para as próximas partidas em que ele, como capitão do time, participaria apenas do primeiro e último jogo da temporada.

Como resposta, o capitão discordou “de imediato” da proposta, sob a justificativa de que um capitão que só aparece nas primeira e última partida não seria um bom exemplo para o restante do grupo e para a torcida.

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Ainda de acordo com a carta, Jorge Jesus compreendeu a situação. Já durante a partida recente contra a Noruega (em 27 de setembro), o técnico questionou se CR7 estaria apto a jogar por 30 minutos, questionamento respondido com “Sim” pelo jogador, que ficou à espera de ser chamado em campo, fato que não aconteceu.

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48 horas após a partida, Cristiano teve outra reunião com Jesus, em que solicitou ao técnico que falasse a verdade sobre os acontecimentos recentes durante uma coletiva de imprensa e produziu, junto dele, uma série de pontos que deveriam ser ditos, como “errei em fazer com que alguém do tamanho de Pelé e Maradona se aquecesse e não jogasse” e “Não quero ele pouco [na seleção portuguesa], quero ele muito”. De acordo com o jogador, as falas do técnico foram contrárias ao que fora acordado entre eles.

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De acordo com o jogador, ele não tem interesse em se aposentar da seleção portuguesa agora, e espera poder jogar ainda “uma ou mais partidas de despedida”. Além disso, ele afirmou que escreveu a carta em que anunciava sua aposentadoria internacional e logo em seguida foi convencido a não seguir com o fato pelo presidente da federação de futebol portuguesa, Pedro Proença.