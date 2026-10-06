Djokovic vence em Pequim com abandono de De Minaur e aumenta invencibilidade no torneio

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Novak Djokovic conquista o ATP 500 de Pequim pela sétima vez, mantendo sua invencibilidade recorde de 34 jogos no torneio. A final contra Alex De Minaur terminou com o abandono do australiano no segundo set. O sérvio continua a quebrar marcas históricas, superando Rafael Nadal e somando seu 102º título no circuito.

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Novak Djokovic é campeão do ATP 500 de Pequim pela sétima vez sem nunca ter perdido um jogo no torneio. Nesta terça, 6, o tenista venceu o australiano Alex De Minaur que abandonou o jogo no segundo set da final. O sérvio havia vencido a primeira parcial por 7(7)/6(3) e, com a vitória, mantém uma invencibilidade recordista de 34 jogos na competição.

Djoko e De Minaur jogaram um primeiro set equilibrado, sem quebras, e ambos tenistas confirmando seus serviços até o 6 a 6. No tie-break, o sérvio aproveitou erros do adversário para vencer o game por 7 a 3 e abrir 1 set a 0.

No intervalo entre sets, Djokovic pediu atendimento médico e Alex De Minaur foi para o vestiário. Quando voltou para a quadra, o australiano também pediu atendimento médico e depois foi atendido fora da quadra.

O australiano sacou e confirmou o seu saque na abertura do segundo set, mas na sequência se dirigiu à arbitragem e sinalizou o abandono. Em entrevista na cerimônia de premiação, De Minaur afirmou que não se sentia bem e pediu desculpas ao público que foi assistir ao jogo.

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Na semifinal, Djokovic também avançou por W.O por conta da desclassificação do seu adversário, o russo Daniil Medvedev, que acertou uma bolinha em um torcedor na arquibancada.

Recordes de campeão

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Com a vitória, Novak Djokovic chegou a 34 vitórias no ATP 500 de Pequim, sem nunca ter perdido uma partida. Nas quartas de final, ao bater o atual segundo colocado do ranking, Alexander Zverev, superou o recorde de Rafael Nadal de 31 vitórias em um único torneio (Roland Garros entre 2005 e 2009).

O título na China é o sétimo na carreira de Djoko. A última vez que tinha jogado e ganhado foi em 2015 e também ergueu o troféu nas suas participações em 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014.

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O sérvio chega a 21 anos seguidos com pelo menos um título no circuito ATP, o seu 102º. Aos 39 anos, ele está apenas um atrás de Rafael Nadal com 103 conquistas. O recordista da Era Aberta é Jimmy Connors com 109 triunfos.

Os 500 pontos conquistados também recolocam o ex-número 1 do ranking no top 10, na 9ª colocação.