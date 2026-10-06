⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Djokovic vence em Pequim com abandono de De Minaur e aumenta invencibilidade no torneio

Sérvio chega ao 102º título da carreira sem nunca ter perdido um jogo no ATP 500 na China

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 10h08 | Atualizado em 6 out 2026, 10h11
Tenista Novak Djokovic, vestindo agasalho vinho e shorts brancos, acena com a mão direita e segura uma raquete na esquerda, ladeado por jovens segurando bandeiras azuis e brancas, em uma quadra de tênis com a inscrição 2026 CHINA OPEN no chão
Novak Djokovic no ATP 500 de Pequim (Lintao Zhang/Getty Images)
Continua após publicidade
Djokovic vence em Pequim com abandono de De Minaur e aumenta invencibilidade no torneio Priorize VEJA no Google

Novak Djokovic é campeão do ATP 500 de Pequim pela sétima vez sem nunca ter perdido um jogo no torneio. Nesta terça, 6, o tenista venceu o australiano Alex De Minaur que abandonou o jogo no segundo set da final. O sérvio havia vencido a primeira parcial por 7(7)/6(3) e, com a vitória, mantém uma invencibilidade recordista de 34 jogos na competição.

Djoko e De Minaur jogaram um primeiro set equilibrado, sem quebras, e ambos tenistas confirmando seus serviços até o 6 a 6. No tie-break, o sérvio aproveitou erros do adversário para vencer o game por 7 a 3 e abrir 1 set a 0.

No intervalo entre sets, Djokovic pediu atendimento médico e Alex De Minaur foi para o vestiário. Quando voltou para a quadra, o australiano também pediu atendimento médico e depois foi atendido fora da quadra.

Siga

O australiano sacou e confirmou o seu saque na abertura do segundo set, mas na sequência se dirigiu à arbitragem e sinalizou o abandono. Em entrevista na cerimônia de premiação, De Minaur afirmou que não se sentia bem e pediu desculpas ao público que foi assistir ao jogo.

Continua após a publicidade

Na semifinal, Djokovic também avançou por W.O por conta da desclassificação do seu adversário, o russo Daniil Medvedev, que acertou uma bolinha em um torcedor na arquibancada.

Recordes de campeão

Continua após a publicidade

Com a vitória, Novak Djokovic chegou a 34 vitórias no ATP 500 de Pequim, sem nunca ter perdido uma partida. Nas quartas de final, ao bater o atual segundo colocado do ranking, Alexander Zverev, superou o recorde de Rafael Nadal de 31 vitórias em um único torneio (Roland Garros entre 2005 e 2009).

O título na China é o sétimo na carreira de Djoko. A última vez que tinha jogado e ganhado foi em 2015 e também ergueu o troféu nas suas participações em 2009, 2010, 2012, 2013 e 2014.

Continua após a publicidade

O sérvio chega a 21 anos seguidos com pelo menos um título no circuito ATP, o seu 102º. Aos 39 anos, ele está apenas um atrás de Rafael Nadal com 103 conquistas. O recordista da Era Aberta é Jimmy Connors com 109 triunfos. 

Os 500 pontos conquistados também recolocam o ex-número 1 do ranking no top 10, na 9ª colocação.

Publicidade
TAGS:
ATP
Novak Djokovic
Ranking da ATP
Tênis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).