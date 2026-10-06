⚡ Esquenta 10.10! Revista impressa com o MENOR PREÇO DO ANO! 🤑 Assine agora!
Esporte

Líder do ranking, Sinner toma decisão sobre restante de temporada de tênis

Atual campeão de Wimbledon, anunciou que não jogará mais neste ano por conta de inflamação no joelho

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 13h55
ROME, ITALY - MAY 12: Jannik Sinner of Italy serves against Andrea Pellegrino of Italy in their Round of 16 match on day Eight of the Internazionali BNL D'Italia 2026 at Foro Italico on May 12, 2026 in Rome, Italy. (Photo by Clive Brunskill/Getty Images)
Jannik Sinner (Clive Brunskill/Getty Images)
Continua após publicidade
Líder do ranking, Sinner toma decisão sobre restante de temporada de tênis Priorize VEJA no Google

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e ausente do circuito da ATP desde que venceu Wimbledon, em julho, não voltará a jogar em 2026 devido a uma lesão no joelho direito, anunciou o tenista em um vídeo publicado nesta terça-feira (6).

“Junto com os médicos, decidimos que preciso de um tratamento no joelho, o que significa que a temporada de 2026 chegou oficialmente ao fim”, declarou Sinner em mensagem nas redes sociais.

Triste por perder uma reta final de temporada que terminará com o ATP Finals e a fase final da Copa Davis, ambos na Itália, o italiano declarou: “Neste momento, também preciso pensar na minha carreira a longo prazo”.

Siga

“Por isso, farei todo o possível para voltar 100%”, concluiu o jogador de 25 anos, vencedor de cinco Grand Slams.

Continua após a publicidade

Minutos antes, sua equipe havia antecipado a notícia e esclareceu que o tratamento se deve “a uma inflamação no joelho” e que, por enquanto, está descartada a necessidade de cirurgia.

Segundo a imprensa italiana, Sinner sofre de uma tendinopatia e de uma inflamação da banda iliotibial, e consultou, na última sexta-feira, em Lyon, o médico Bertrand Sonnery-Cottet, especialista em lesões no joelho.

Continua após a publicidade

No sábado, foi anunciada a sua desistência do Masters 1000 de Xangai, apenas alguns dias depois de ficar de fora do ATP 500 de Pequim, onde defendia o título. O líder do ranking perderá o ATP Finals, do qual também é o atual campeão.

(Com AFP)

Publicidade
TAGS:
ATP
Grand Slam
Ranking da ATP
Tênis
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Guia do Estudante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 2,99/mês

Superinteressante

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Quatro Rodas

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Você RH

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Veja Saúde

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Claudia

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 10,10/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

ESQUENTA 10.10

Assine a revista ESQUENTA 10.10 - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA
Domine o fato. Confie na fonte.

15 marcas que você confia. Uma assinatura que vale por todas.

ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).