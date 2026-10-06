Líder do ranking, Sinner toma decisão sobre restante de temporada de tênis

Ler Resumo





Jannik Sinner, o número 1 do mundo, anuncia que não jogará mais em 2026. A decisão foi tomada com a equipe médica devido a uma lesão no joelho direito. Ele busca tratamento para uma inflamação, visando a recuperação total e o longo prazo de sua carreira. Saiba mais sobre o afastamento.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O italiano Jannik Sinner, número 1 do mundo e ausente do circuito da ATP desde que venceu Wimbledon, em julho, não voltará a jogar em 2026 devido a uma lesão no joelho direito, anunciou o tenista em um vídeo publicado nesta terça-feira (6).

“Junto com os médicos, decidimos que preciso de um tratamento no joelho, o que significa que a temporada de 2026 chegou oficialmente ao fim”, declarou Sinner em mensagem nas redes sociais.

Triste por perder uma reta final de temporada que terminará com o ATP Finals e a fase final da Copa Davis, ambos na Itália, o italiano declarou: “Neste momento, também preciso pensar na minha carreira a longo prazo”.

“Por isso, farei todo o possível para voltar 100%”, concluiu o jogador de 25 anos, vencedor de cinco Grand Slams.

Continua após a publicidade

Minutos antes, sua equipe havia antecipado a notícia e esclareceu que o tratamento se deve “a uma inflamação no joelho” e que, por enquanto, está descartada a necessidade de cirurgia.

Segundo a imprensa italiana, Sinner sofre de uma tendinopatia e de uma inflamação da banda iliotibial, e consultou, na última sexta-feira, em Lyon, o médico Bertrand Sonnery-Cottet, especialista em lesões no joelho.

Continua após a publicidade

No sábado, foi anunciada a sua desistência do Masters 1000 de Xangai, apenas alguns dias depois de ficar de fora do ATP 500 de Pequim, onde defendia o título. O líder do ranking perderá o ATP Finals, do qual também é o atual campeão.

(Com AFP)