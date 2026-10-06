Uefa investiga suposto racismo durante jogo entre Irlanda e Israel

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A Uefa abriu investigação sobre uma suposta cusparada no túnel de acesso aos vestiários durante o jogo entre Irlanda e Israel pela Liga das Nações. O incidente teria ocorrido no intervalo, em meio a um cenário de fortes tensões políticas e sociais que cercam as partidas entre as duas seleções. O técnico irlandês confirmou o confronto.

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A Uefa confirmou a abertura de uma investigação sobre uma suposta cusparada ocorrida no túnel de acesso aos vestiários, durante a partida da Liga das Nações entre a República da Irlanda e Israel, disputada na Sérvia, no último fim de semana.

O incidente teria ocorrido no intervalo — quando o placar marcava um empate em 1 a 1 —, no estádio de Backa Topola, momento em que um jogador de Israel supostamente cuspiu em Damien Doyle, membro da comissão técnica da seleção da Irlanda, segundo informou o jornal The Irish Times.

O técnico da Irlanda, o islandês Heimir Hallgrimsson, confirmou aos jornalistas que houve um confronto: “Sim, eu estava lá”, disse após a partida. “Não vou comentar esse assunto; é algo que provavelmente será analisado por um comitê disciplinar. ”

Na terça-feira, 6, a entidade europeia informou que, “após analisar os relatórios oficiais, que continham uma denúncia de um incidente no túnel ou nas suas imediações durante o intervalo, foi designado um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa para conduzir a investigação disciplinar correspondente sobre possíveis condutas inadequadas de um ou mais jogadores”.

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Esta partida, assim como a disputada uma semana antes entre as duas seleções (vitória da Irlanda por 3 a 0), ocorreu em um contexto de fortes tensões.

Após ameaças de boicote por parte de jogadores irlandeses em protesto contra a guerra travada por Israel em Gaza, o jogo de ida acabou sendo realizado em Debrecen, na Hungria.

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As tensões também chegaram às coletivas de imprensa: a que antecedeu o segundo jogo teve de ser encurtada após perguntas feitas por jornalistas israelenses ao técnico irlandês. Em ambos os jogos, os jogadores irlandeses baixaram a cabeça durante o hino de seus adversários, e não houve troca de flâmulas nem aperto de mão entre os dois capitães.

No domingo, os jogadores de Israel usaram braçadeiras pretas em homenagem às vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, depois de os jogadores irlandeses as terem utilizado para protestar contra a guerra em Gaza na primeira partida.

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(Com AFP)