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Esporte

Uefa investiga suposto racismo durante jogo entre Irlanda e Israel

Entidade confirmou abertura de inquérito sobre cusparada por parte dos israelenses no túnel de acesso aos vestiários

Por Alessandro Giannini Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 11h48 | Atualizado em 6 out 2026, 12h05
Dois jogadores de futebol em campo. Um, à esquerda, veste camisa verde com número 17 e expressão tensa. O outro, à direita, de camisa branca e azul com número 13, tenta alcançar a bola no ar com o braço estendido. O fundo está desfocado
O meio-campista da República da Irlanda, Jack Moylan (de verde), e o zagueiro de Israel, Nikita Stoinov, disputam a bola durante a partida de futebol da Liga das Nações - (Foto por PEDJA MILOSAVLJEVIC/AFP)
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Uefa investiga suposto racismo durante jogo entre Irlanda e Israel Priorize VEJA no Google

A Uefa confirmou a abertura de uma investigação sobre uma suposta cusparada ocorrida no túnel de acesso aos vestiários, durante a partida da Liga das Nações entre a República da Irlanda e Israel, disputada na Sérvia, no último fim de semana.

O incidente teria ocorrido no intervalo — quando o placar marcava um empate em 1 a 1 —, no estádio de Backa Topola, momento em que um jogador de Israel supostamente cuspiu em Damien Doyle, membro da comissão técnica da seleção da Irlanda, segundo informou o jornal The Irish Times.

O técnico da Irlanda, o islandês Heimir Hallgrimsson, confirmou aos jornalistas que houve um confronto: “Sim, eu estava lá”, disse após a partida. “Não vou comentar esse assunto; é algo que provavelmente será analisado por um comitê disciplinar. ”

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Na terça-feira, 6, a entidade europeia informou que, “após analisar os relatórios oficiais, que continham uma denúncia de um incidente no túnel ou nas suas imediações durante o intervalo, foi designado um Inspetor de Ética e Disciplina da Uefa para conduzir a investigação disciplinar correspondente sobre possíveis condutas inadequadas de um ou mais jogadores”.

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Esta partida, assim como a disputada uma semana antes entre as duas seleções (vitória da Irlanda por 3 a 0), ocorreu em um contexto de fortes tensões.

Após ameaças de boicote por parte de jogadores irlandeses em protesto contra a guerra travada por Israel em Gaza, o jogo de ida acabou sendo realizado em Debrecen, na Hungria.

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As tensões também chegaram às coletivas de imprensa: a que antecedeu o segundo jogo teve de ser encurtada após perguntas feitas por jornalistas israelenses ao técnico irlandês. Em ambos os jogos, os jogadores irlandeses baixaram a cabeça durante o hino de seus adversários, e não houve troca de flâmulas nem aperto de mão entre os dois capitães.

No domingo, os jogadores de Israel usaram braçadeiras pretas em homenagem às vítimas do ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, depois de os jogadores irlandeses as terem utilizado para protestar contra a guerra em Gaza na primeira partida.

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(Com AFP)

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