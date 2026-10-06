Rafa Soares sobre título do São Paulo: “Colocamos nosso nome na história”

A medalha já ganhou um lugar na casa, os vídeos da final continuam chegando pelo celular e, mesmo depois de acordar campeã brasileira, Rafa Soares ainda tenta assimilar o tamanho da conquista. O título do São Paulo diante do Corinthians, no Morumbis, marcou a primeira vez que a defensora levantou a taça do Brasileirão e colocou seu nome no capítulo mais importante da temporada tricolor.

“Eu estou até desnorteada. Meu celular só dá isso, não consigo ver outra coisa. Cada vídeo que vejo, me emociono. É indescritível. Parece que a ficha nem caiu. Entro no meu quarto, já coloquei a medalhinha lá, olho e falo: ‘Caraca, conseguimos. Somos campeãs brasileiras’. Estou muito feliz. Acho que, ao decorrer dos dias, vai caindo a ficha do feito que conseguimos, de colocar nosso nome na história do clube. É a minha primeira vez sendo campeã brasileira”, contou Rafa, em entrevista exclusiva à VEJA.

A conquista foi confirmada diante de um Morumbis lotado, com 49.405 torcedores, maior público da história da América do Sul em uma partida de futebol feminino entre clubes. Rafa começou a decisão no banco e foi acionada por Thiago Viana em um dos momentos de maior tensão da partida, justamente quando o Corinthians teve um pênalti e a possibilidade de mudar o cenário do confronto. A entrada aconteceu em meio à pressão de uma final equilibrada, mas também encontrou um São Paulo preparado para suportar os minutos decisivos.

“É difícil você entrar num jogo, numa rotação daquela, com as meninas jogando uma final muito disputada e contra um time muito bom. Imagina entrar em um pênalti que daria a possibilidade de empatar o jogo. Mas a gente estava muito concentrada desde a chegada ao vestiário”, explicou.

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A defesa de Carlinha na cobrança desperdiçada por Gabi Zanotti transformou a tensão em combustível. Rafa lembra da explosão do estádio e da reação das próprias jogadoras em campo. Depois, precisou controlar a ansiedade até conseguir participar efetivamente da partida.

“Na hora que a Carlinha pegou o pênalti, acho que foi o melhor momento do jogo, além do gol da Bia, é claro. Parecia que o estádio ia abaixo. Depois demorou até para eu pegar na bola. Eu pensava: ‘Gente, joga desse lado, pelo amor de Deus. Preciso tocar na bola para sentir o jogo’. Todo mundo que entrou, entrou muito bem. Foi um momento muito mágico.”

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Festa antes mesmo de a bola rolar

Para Rafa, a dimensão da decisão começou a aparecer antes da chegada ao Morumbis. O elenco acompanhava pelas redes sociais a mobilização preparada pelos torcedores, mas a defensora admite que as imagens vistas pela internet não foram suficientes para antecipar o que encontrariam no caminho para o estádio.

Todas as atletas, inclusive aquelas que não estavam relacionadas para a partida, fizeram juntas o trajeto de ônibus. Quando o veículo se aproximou do Morumbis, as jogadoras começaram a enxergar bandeiras, ouvir os cantos e perceber a quantidade de pessoas que aguardava a delegação.

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“Quando foi chegando perto, a gente foi vendo as pessoas e eu falei: ‘Meu Deus, eu não sei quando vou viver esse momento de novo’. Foi um dia para ficar marcado na memória. Tinha tanta gente, a galera gritando, cantando, bandeirão. A gente começou a cantar dentro do ônibus também, bater na janela. Acho que ali caiu a ficha do tamanho do momento que a gente estava vivendo e da história que estava fazendo junto com a torcida.”

O ambiente também foi preparado pelo clube. No vestiário, as atletas encontraram presentes, fotografias e mensagens que recuperavam momentos de suas trajetórias. Algumas imagens mostravam as jogadoras ainda crianças, em uma tentativa de conectar o início do sonho com a oportunidade de disputar uma final nacional diante de um Morumbis lotado.

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“Você olhar para aquilo e para a mensagem de onde conseguiu chegar, de você pequena e hoje vivendo um momento como esse, é muito emocionante. A gente leva com muito carinho tudo que fizeram. Foi um dia mágico”, disse.

“8% para a gente era muito”

A conquista ganhou ainda mais significado pela maneira como o São Paulo iniciou o Brasileirão. O time de Thiago Viana não aparecia entre os principais favoritos ao título, cenário que, segundo Rafa, acabou sendo incorporado pelo grupo como uma motivação.

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“Acho que acabou virando uma motivação a mais para a gente. Tem até uma fala do Viana de que a gente tinha 8% de chance de ser campeão. E 8% para a gente era muito. Conseguimos transformar isso em algo bom, positivo”, afirmou.

O cenário mudou ao longo da competição. O São Paulo terminou a primeira fase na liderança e avançou até encontrar justamente o Corinthians, equipe acostumada a decisões e títulos nacionais. Mesmo depois da campanha tricolor, Rafa conta que o favoritismo ainda estava do outro lado na final.

“O Corinthians é uma grande equipe, não tem nem o que falar sobre um time que vem ganhando muitos campeonatos há muitos anos. Só que a gente focou muito em nós, em tudo que fizemos durante o campeonato. Desde o primeiro jogo, buscamos a liderança, conseguimos nos manter nos mata-matas e trouxemos o jogo da final para o Morumbi. Tinha tudo para dar certo. Que bom que deu.”

Solidez defensiva como marca do campeão

Entre as características que sustentaram a campanha está a consistência defensiva. Rafa, que pode atuar como zagueira, lateral e volante, destacou que o comportamento sem a bola não se restringe às jogadoras da última linha e começa ainda no setor ofensivo.

“Nosso time é muito sólido e é muito difícil enfrentar a gente, fazer gols na gente. Isso começa lá na frente. As meninas do ataque ajudam muito o meio-campo e a gente batalha muito, corre muito todo jogo. O Viana frisa muito isso. Se não for para ganhar na técnica, vai ganhar na raça”, afirmou.

A capacidade de exercer diferentes funções também faz parte da trajetória recente da defensora no São Paulo. Em um elenco no qual Thiago Viana utiliza diferentes peças em mais de uma posição, Rafa tornou-se uma das alternativas para modificar a estrutura da equipe ao longo das partidas.

De Espinosa ao Morumbis

Se o título ainda parece difícil de dimensionar, a conquista ganha outro peso quando Rafa olha para a própria trajetória. Natural de Espinosa, em Minas Gerais, ela deixou a zona rural do município aos 13 anos para buscar espaço no futebol em São Paulo. Chegou ao estado em 2013 e passou pelo São José, além de ter defendido Real Brasília e Ferroviária antes de chegar ao Tricolor.

Mais de uma década depois, a menina que deixou a família para perseguir o sonho pôde encontrar a mãe nas arquibancadas do Morumbis em um dos dias mais importantes de sua carreira.

“Saí de casa com 13 anos. Eu morava, na verdade ainda moro, na zona rural de Espinosa. É um lugar pequeno, e deixar tudo para trás para correr atrás do meu sonho e hoje ver as coisas caminharem do jeito que estão, a gente campeã brasileira, me deixa muito feliz. Valeu a pena tudo que passei, tudo que abri mão de viver para estar vivendo isso hoje.”

A família também precisou se adaptar à rotina da jovem atleta. Rafa recorda os deslocamentos para treinar em São José e os dias em que saía cedo e voltava apenas à noite. O cansaço, segundo ela, ficava em segundo plano diante da possibilidade de jogar futebol.

“Eu saía de casa cedo, voltava à noite e falo que parece que não me sentia cansada, porque eu amava aquilo. Se pudesse, iria todos os dias. Minha família também deixou tudo lá depois e veio acompanhar esse sonho comigo. Ver eles no estádio, cara, eu desabei. Abracei minha mãe e estava todo mundo muito contente. Foi um dia mágico, inesquecível.”

Festa continuou depois do título

A celebração não terminou no Morumbis. Depois da conquista, o elenco foi recebido na sede da Independente, localizada em frente ao estádio, para continuar a comemoração com os torcedores. Mesmo sabendo que uma festa estava programada, Rafa conta que as jogadoras se surpreenderam com a dimensão da recepção.

“A gente sabia da festa, mas não sabia que seria daquele jeito. Você chegava e estava todo mundo pedindo foto, abraço, dando parabéns. A gente tentou atender todo mundo, as crianças que estavam lá. Subimos no palco, cantamos, gritamos ‘é campeão’, cantamos o hino. Foram momentos muito incríveis.”

Agora, o desafio é transformar o Brasileiro em ponto de partida para o restante da temporada. O São Paulo ainda tem pela frente a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista, e Rafa espera que o grupo consiga rapidamente trocar a celebração pela preparação para novos mata-matas.

“Daqui a pouco a poeira vai baixar, a ficha vai cair e a gente tem que aproveitar esses dias de folga e depois virar a chavinha. Quero muito continuar fazendo história aqui no São Paulo. Seria um ano mágico se a gente terminasse nas primeiras posições em todos os campeonatos. Vamos trabalhar muito para isso, sempre com humildade e o pezinho no chão. Quem sabe levantar mais um troféu neste ano.”

Depois de viver a maior festa da temporada no Morumbis, Rafa também deixou um convite para que a aproximação entre equipe e arquibancada continue nas próximas competições.

“Quero agradecer à nossa torcida por tudo que fez nesse jogo. Transformou um dia lindo. Espero que compareçam mais vezes ao estádio para fazer a festa junto com a gente. Quero convidar a torcida para estar do nosso lado nessa reta final do ano, vibrando, torcendo e, se Deus quiser, sendo campeãs.”