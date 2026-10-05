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Morre Carlos Alberto Dias, ex-jogador da seleção e ídolo do Botafogo, aos 59 anos

Autor do gol do título carioca de 1990 e com passagem pelos quatro grandes do Rio, treinador sofreu complicações cardíacas em Pernambuco

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 5 out 2026, 19h52 | Atualizado em 5 out 2026, 19h53
Jogador de futebol Romário, com cabelo preto e curto, veste camisa listrada preta e branca do Botafogo, número 8, com patrocínio Coca-Cola. Ele está em campo, suado, olhando para a esquerda, com torcedores borrados ao fundo
Carlos Alberto Dias: meia foi ídolo no Botafogo - (Reprodução/Reprodução)
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O ex-jogador da seleção brasileira e técnico de futebol Carlos Alberto Costa Dias faleceu nesta segunda-feira, 5, aos 59 anos, no Hospital Mestre Vitalino, em Caruaru (PE). O ex-meia-atacante, marcado na história do futebol brasileiro pelo gol do título do Campeonato Carioca de 1990 pelo Botafogo, sofreu complicações cardíacas após apresentar sintomas de mal-estar e dores no peito enquanto comandava a preparação do Ypiranga-PE.

Segundo notas oficiais divulgadas pelo clube de Santa Cruz do Capibaribe, onde preparava o elenco para a estreia no campeonato estadual, o treinador apresentou quadro de febre, vômitos e fadiga no sábado, 3. Após atendimento médico inicial em uma unidade de pronto atendimento local, voltou a sentir fortes dores no peito na noite de domingo, 4, sendo encaminhado para avaliação cardiológica de urgência em Caruaru, onde não resistiu. O profissional já apresentava histórico de saúde delicado, tendo realizado um procedimento cirúrgico para a colocação de um stent no coração cerca de dez meses antes.

Nascido em Brasília em 5 de maio de 1967, Carlos Alberto Dias viveu o momento mais emblemático de sua carreira nos gramados durante sua trajetória no futebol carioca. No dia 29 de julho de 1990, no Maracanã, marcou aos 34 minutos do segundo tempo o gol da vitória por 1 a 0 do Botafogo sobre o Vasco da Gama, decretando a conquista do bicampeonato estadual alvinegro. Além da idolatria gerada em General Severiano, o ex-meia alcançou a marca histórica de defender os quatro grandes clubes do Rio de Janeiro: Botafogo, Vasco, Flamengo e Fluminense. Pelo Vasco, voltou a erguer a taça do Campeonato Carioca nas edições de 1992 e 1993.

Ao longo de mais de duas décadas nos gramados, defendeu também agremiações como Coritiba, Paraná Clube, Grêmio, Ceará e equipes do futebol japonês, acumulando uma convocação para a Seleção Brasileira em 1992. Como treinador, função que exercia desde 2014, dirigiu equipes como Castanhal, Frei Paulistano — onde conquistou o título sergipano da Série A2 —, Paragominas, Gama e Humaitá antes de assinar com o Ypiranga-PE. Em nota oficial de pesar, a diretoria do Botafogo prestou condolências aos familiares e ressaltou a eterna gratidão ao ex-jogador pelo feito histórico de 1990.

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