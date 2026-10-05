Seleção Brasileira se apresenta em Porto Alegre para amistosos

Personagens e histórias do futebol feminino rumo à Copa do Mundo de 2027, no Brasil

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A Seleção Brasileira Feminina começou a se apresentar neste domingo, em Porto Alegre, para a Data Fifa de outubro. A equipe comandada por Arthur Elias terá dois amistosos contra a Argentina, nos dias 10 e 13.

A primeira partida será no sábado, às 16h30, no Beira-Rio, em Porto Alegre. O segundo confronto está marcado para terça-feira, dia 13, às 20h30, na Arena Pernambuco, em Recife.

Arthur Elias chegou ao Rio Grande do Sul no sábado, depois de acompanhar a final do Brasileirão Feminino A1 entre São Paulo e Corinthians, disputada no Morumbis. A zagueira Mariza foi a primeira jogadora a se apresentar, na manhã de domingo.

Ao longo do dia, também chegaram Kaylane, Raissa Bahia, Bia Zaneratto, Tainá Maranhão, Yanne e Marília. As jogadoras que disputaram a final do Brasileiro também se apresentaram. Duda Sampaio, Thais Ferreira, Jhonson e Jaque foram vice-campeãs pelo Corinthians, enquanto Tayla e Carlinha conquistaram o título pelo São Paulo.

As demais convocadas devem se apresentar até esta terça-feira. Os primeiros treinamentos, na segunda e na terça, serão fechados à imprensa. A partir de quarta-feira, as atividades terão os primeiros 15 minutos abertos aos jornalistas.

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A Seleção permanecerá em Porto Alegre durante a preparação para o primeiro amistoso. Na sexta-feira, véspera do jogo, o treino será realizado no Beira-Rio. Após a partida de sábado, a delegação seguirá para Recife em voo fretado no domingo.

Carol Gil é convocada

Nesta segunda-feira, Arthur Elias fez uma alteração na lista de convocadas. A zagueira Carol Gil, do São Paulo, foi chamada para ocupar a vaga de Thais Ferreira, do Corinthians.

Thais foi cortada da Data Fifa por causa de um desconforto limitante no joelho esquerdo. A CBF informou que deseja uma boa recuperação à jogadora.

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Carol Gil se junta a Tayla, também do São Paulo, na lista para os amistosos contra a Argentina. A defensora havia acabado de conquistar o Brasileirão Feminino pelo clube paulista.

Amistosos da Seleção Feminina

Brasil x Argentina

Data: 10 de outubro

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Horário: 16h30

Local: Beira-Rio, Porto Alegre

Argentina x Brasil

Data: 13 de outubro

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Horário: 20h30

Local: Arena Pernambuco, Recife

Programação da Seleção

Quarta-feira, 7: treino no Sesc Protássio Alves, às 17h30, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

treino no Sesc Protássio Alves, às 17h30, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Quinta-feira, 8: treino no Sesc Protássio Alves, às 17h30, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

treino no Sesc Protássio Alves, às 17h30, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Sexta-feira, 9: treino no Beira-Rio, às 16h, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

treino no Beira-Rio, às 16h, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Sábado, 10: Brasil x Argentina, às 16h30, no Beira-Rio.

Brasil x Argentina, às 16h30, no Beira-Rio. Domingo, 11: viagem para Recife.

viagem para Recife. Segunda-feira, 12: treino na Arena Pernambuco, às 18h, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa.

treino na Arena Pernambuco, às 18h, com os primeiros 15 minutos abertos à imprensa. Terça-feira, 13: Brasil x Argentina, às 20h30, na Arena Pernambuco.

Convocadas

Goleiras: Lorena (Kansas City), Yanne (Bahia), Thaís Lima (Benfica) e Carlinha (São Paulo).

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Defensoras: Carol Gil (São Paulo), Isa Haas (América-MEX), Tarciane (Lyon), Mariza (Tigres-MEX) e Tayla (São Paulo).

Laterais: Bela (PSG), Raissa Bahia (Palmeiras), Bruninha (Gotham) e Tamara Bolt (Washington Spirit).

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Jaque (Corinthians), Kaylane (Flamengo) e Clarinha (Benfica).

Atacantes: Kerolin (Barcelona), Priscila (América-MEX), Gio Garbelini (Atlético de Madrid), Bia Zaneratto (Palmeiras), Maranhão (Palmeiras), Geyse (América-MEX), Jhonson (Corinthians), Maiara (Angel City), Marília (Cruzeiro) e Luany (Atlético de Madrid).