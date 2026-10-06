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Esporte

Messi já se aposentou antes? A ‘despedida’ do jogador há 10 anos quando isolou pênalti

Camisa 10 e capitão se despede em definitivo da Albiceleste nesta terça, 6, em amistoso contra Benim

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 06h00 | Atualizado em 6 out 2026, 10h08
Jogador de futebol Lionel Messi, vestindo camisa listrada azul e branca da Argentina e shorts brancos, com as mãos na cabeça, em campo de grama verde, com expressão de frustração. Ao fundo, torcedores e placas publicitárias desfocadas
Lionel Messi na final da Copa América de 2016, nos Estados Unidos (Mike Stobe/Getty Images)
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Messi já se aposentou antes? A ‘despedida’ do jogador há 10 anos quando isolou pênalti Priorize VEJA no Google

Lionel Messi joga pela última vez com as cores da Argentina nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Nuñez, em Buenos Aires. Depois de ficar com o vice-campeonato da Copa do Mundo e perder o pai, o jogador confirmou sua aposentadoria da Albiceleste, que defendeu por 21 anos. O anúncio de despedida, no entanto, não é o primeiro, já que até mesmo o jogador com mais títulos na história do futebol passou por maus bocados e a má fase era tanta que chegou a anunciar sua aposentadoria da seleção.

No dia 26 de junho de 2016, o próprio Messi declarou: “Acabou a seleção para mim”. Foi no calor de um momento ruim, bem verdade, mas ele tinha chegado ao quarto vice-campeonato pela seleção e enfrentava rixas com a Associação de Futebol Argentina (AFA).

Naquele ano, Messi chegava à segunda final consecutiva de Copa América contra o Chile. Um ano antes tinha perdido a decisão para o mesmo adversário nas penalidades, no estádio Nacional em território chileno. O roteiro foi parecido no estádio de Nova York e Nova Jersey, com novo 0 a 0 no tempo regulamentar e prorrogação.

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Mais uma vez, o campeão continental foi decidido na cobrança de pênaltis. E se Messi tinha sido o único da sua seleção a converter a cobrança na derrota por 4 a 1 em 2015, ele isolou a bola da marca da cal em 2016, e a Albiceleste perdeu por 4 a 2. 

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Novamente, os chilenos ficaram com a taça e Messi chegou ao quarto vice-campeonato pela Argentina e nenhum título. Além da segunda colocação nas duas Copas Américas consecutivas, tinha ficado em segundo lugar na edição de 2007 e na Copa do Mundo de 2014.

Ainda no estádio nos EUA, o camisa 10 deu sua declaração em tom de despedida. “No vestiário pensei que acabou para mim a seleção, não é para mim. É o que sinto agora, é uma tristeza grande que volto a sentir. Foram quatro finais, infelizmente não consegui. Era o que mais desejava. É para o bem de todos. Por mim e por todos”, disse Messi em entrevista na época.

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Para sorte do torcedor argentino, durou pouco a “aposentadoria” de Messi da seleção. Dois meses depois, ele voltou atrás, disse que continuaria a defender as cores e o resto é história. 

Ele ainda amargou uma terceira colocação na Copa América de 2019, em que o Brasil foi campeão, mas dois anos depois em pleno Maracanã ele chorou, enfim, de felicidade. Conquistou seu primeiro título pela seleção em território brasileiro. Um ano depois alcançou glória máxima com o título Mundial, no Catar, e repetiu a dose no continental em 2024.

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Na Copa do Mundo de 2026, bateu na trave mais uma vez, e terminou com o vice-campeonato, depois de perder para a Espanha na final, no mesmo estádio onde tinha anunciado sua “primeira aposentadoria” há dez anos. 

Distante dos fantasmas de Nova York e Nova Jersey, Messi se despede em casa, diante do povo argentino no Monumental de Nuñez.

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Aposentadoria
despedida
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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