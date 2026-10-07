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Esporte

Indireta? Jorge Jesus dá resposta atravessada a acusação de Cristiano Ronaldo

Jogador afirma que o técnico teria traído a sua confiança ao deixá-lo no banco de reservas

Por Amanda Capuano Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 7 out 2026, 09h32 | Atualizado em 7 out 2026, 14h19
Um homem de cabelos grisalhos e camisa azul escura aponta para Cristiano Ronaldo, que veste uniforme de futebol amarelo e joga água da boca, em campo
Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus: antes da seleção portuguesa, os dois trabalharam juntos no Al-Nassr (Foto por YASSER BAKHSH / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES/AFP)
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O técnico da seleção portuguesa, Jorge Jesus, se pronunciou na manhã desta quarta-feira, 7, sobre a longa carta aberta em que Cristiano Ronaldo o acusa de trair sua confiança. “Li o comunicado, e agora, como faço todos os dias, vou para a federação trabalhar, pensar na equipe e na seleção”, respondeu ele ao ser questionado pela CNN de Portugal.

O treinador foi perguntado sobre as declarações do astro português na noite de ontem, após deixar o jogo da seleção sub-21 em Leiria, mas afirmou que não tinha nada a dizer, e que ainda não havia lido a publicação do jogador. Suscinta, a nova fala do treinador pode ser lida como uma espécie de indireta, já que, desde que os conflitos estouraram, no final de setembro, Cristiano Ronaldo é acusado por parte da torcida de colocar-se acima dos interesses da seleção.

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As acusações de Cristiano Ronaldo

A estrela portuguesa publicou nesta terça-feira, 6, um “manifesto” em suas redes sociais em que acusa o atual técnico da seleção de quebrar uma promessa que ele teria feito ao jogador, motivando o seu abando repentino da equipe no meio da Liga das Nações da Uefa.

Em sua carta, Cristiano Ronaldo conta que teve uma reunião com Jorge Jesus logo que o técnico assumiu a seleção, em julho de 2026). Na conversa, Jesus teria mostrado ao jogador um plano para as próximas partidas em que ele, como capitão do time, participaria apenas do primeiro e último jogo da temporada.

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Como resposta, o capitão discordou “de imediato”, sob a justificativa de que um capitão que só aparece na primeira e última partida não seria um bom exemplo para o restante do grupo e para a torcida. Ainda de acordo com a carta, Jorge Jesus teria compreendido a situação.

O clima esquentou entre os dois na partida recente contra a Noruega, pela Liga das Nações. Na ocasião, o técnico questionou se CR7 estaria apto a jogar por 30 minutos, e pediu que ele se aquecesse — mas acabou não colocando o jogador em campo. 

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48 horas após a partida, Cristiano teve outra reunião com Jesus, em que solicitou ao técnico que falasse a verdade sobre os acontecimentos recentes durante uma coletiva de imprensa e produziu, junto dele, uma série de pontos que deveriam ser ditos, como “errei em fazer com que alguém do tamanho de Pelé e Maradona se aquecesse e não jogasse” e “Não quero ele pouco [na seleção portuguesa], quero ele muito”.

De acordo com o jogador, as falas do técnico foram contrárias ao que fora acordado entre eles, o que fez com que ele se sentisse traído e deixasse a equipe em plena competição. Apesar disso, o atacante afirmou que não tem interesse em se aposentar da seleção portuguesa agora, e espera poder jogar ainda “uma ou mais partidas de despedida”.

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