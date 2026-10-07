Jogos de hoje, quarta, 7 de outubro: onde assistir futebol ao vivo e horários
Internacional x Corinthians, Botafogo x Vasco e Cruzeiro x São Paulo agitam o Brasileirão; Série B tem cinco jogos
A quarta-feira, 7 de outubro, marca a retomada do Campeonato Brasileiro depois da Data Fifa, com seis partidas pela 29ª rodada. Internacional x Corinthians, Botafogo x Vasco e Cruzeiro x São Paulo aparecem entre os principais confrontos da noite, enquanto Remo, Grêmio, Vitória, Chapecoense, Red Bull Bragantino e Mirassol também entram em campo. A Série B completa a programação nacional com cinco partidas.
A rodada da Série A começa às 19h30 com três jogos simultâneos. Internacional recebe o Corinthians no Beira-Rio, enquanto Remo enfrenta o Grêmio no Mangueirão e Red Bull Bragantino joga contra o Mirassol em Bragança Paulista.
Às 20h, Vitória x Chapecoense movimenta o Barradão. Pouco depois, às 20h30, Botafogo e Vasco fazem clássico carioca no Nilton Santos.
O último jogo da Série A acontece às 21h30, com Cruzeiro x São Paulo, no Mineirão.
A Série B também terá uma noite movimentada. Às 19h30, Operário-PR recebe o Botafogo-SP e o Avaí enfrenta o Londrina. Mais tarde, às 20h30, CRB x Atlético-GO, América-MG x Fortaleza e Vila Nova x Cuiabá acontecem simultaneamente, em uma rodada importante para a disputa pelo acesso e pelos playoffs.
Confira a agenda dos principais jogos desta quarta-feira, 7 de outubro de 2026, com horários de Brasília e canais:
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro
- 19h30 – Internacional x Corinthians – Record, CazéTV e Premiere
- 19h30 – Remo x Grêmio – Premiere
- 19h30 – Red Bull Bragantino x Mirassol – Premiere
- 20h00 – Vitória x Chapecoense – Premiere
- 20h30 – Botafogo x Vasco – Prime Video
- 21h30 – Cruzeiro x São Paulo – SporTV e Premiere
Campeonato Brasileiro – Série B
- 19h30 – Operário-PR x Botafogo-SP – Disney+
- 19h30 – Avaí x Londrina – Disney+
- 20h30 – CRB x Atlético-GO – Xsports, SportyNet (TV e YouTube) e Disney+
- 20h30 – América-MG x Fortaleza – ESPN e Disney+
- 20h30 – Vila Nova x Cuiabá – Disney+