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Esporte

A mensagem de Messi antes de despedida da seleção argentina

Camisa 10 disputa sua última partida pela Albiceleste nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 6 out 2026, 15h28
Lionel Messi, jogador de futebol argentino, sorri levemente enquanto aponta para a direita com as duas mãos. Ele veste a camisa listrada azul e branca da Argentina, com o número 10 e braço esquerdo tatuado, em um estádio com público desfocado ao fundo
Lionel Messi na Copa do Mundo 2026 (Michael Steele/Getty Images)
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Antes de sua despedida em campo pela seleção argentina, Lionel Messi publicou uma mensagem de agradecimento e afirmou que encerra sua trajetória pela equipe nacional “em paz”. O camisa 10 faz sua ‘última dança’ pela Albiceleste nesta terça, 6, em amistoso contra o Benim, às 20h (horário de Brasília), no estádio Monumental de Núñez, em Buenos Aires. 

Em vídeo da sua patrocinadora, o jogador diz: “Chegou o momento. Me vou em paz. Deixei tudo. Esta camisa foi meu sonho, meu orgulho e minha vida. Obrigado por me amarem tanto. Vou sentir falta.”

Na despedida do jogador, além dos jogadores convocados para a data Fifa, os campeões do mundo em 2022 foram convidados e estarão presentes, como o zagueiro Otamendi e Di María, já aposentados da seleção. Paulo Dybala e Nahuel Molina são os únicos campeões que não foram liberados pelos clubes para acompanhar a partida.

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Messi se despede da seleção argentina após 21 anos. Ele estreou aos 18 anos em amistoso contra a Hungria, mas durou pouco seu tempo em campo, pois foi expulso com menos de um minuto em campo. 

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A estreia não manchou sua reputação na Albiceleste, pela qual disputou seis Copas do Mundo. Em um momento de crise depois de quatro vice-campeonatos em competições, o jogador chegou a anunciar sua aposentadoria da equipe em 2016, mas voltou atrás e, enfim, conquistou títulos pela seleção: duas Copas Américas, uma Finalíssima e uma Copa do Mundo. 

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Além dos troféus, o camisa 10 e capitão encerra sua trajetória com as cores do país como artilheiro histórico e com uma lista de recordes na conta. 

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O jogador continua atuando no futebol de clubes pelo Inter Miami, com o qual tem contrato até 2028.

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despedida
Lionel Messi
Seleção de Futebol da Argentina
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