Paris Saint-Germain anuncia a saída do goleiro Buffon

O Paris Saint-Germain anunciou nesta quarta-feira, 5, em suas redes sociais, que o goleiro italiano Gianluigi Buffon, de 41 anos, não seguirá no clube na próxima temporada. O italiano, depois de 17 anos na Juventus, teve apenas uma temporada no time francês. O futuro de Buffon ainda é incerto, ele pode até se aposentar.

A diretoria do Paris Saint-Germain agradeceu a Buffon pelos serviços prestados. “Um cavalheiro dentro e fora do campo e um extraordinário companheiro de equipe. Desejamos a você o melhor para o futuro”, comunicou o clube.

Grazie Grande Gigi 🙏❤️💙 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) June 5, 2019

O goleiro italiano também usou as redes sociais para se despedir dos torcedores e revelar que o time francês ofereceu uma renovação, mas ele quer buscar novos desafios. “Hoje a minha aventura termina fora da Itália. O PSG ofereceu uma renovação de contrato que eu não aceitei, impulsionado pelo desejo de me preparar para novas experiências humanas e novos desafios profissionais”, afirmou.

Buffon é considerado um dos melhores goleiros do futebol, mas teve uma temporada abaixo do esperado e falhou em jogos importantes – como na derrota por 3 a 1 para o Manchester United, em Paris, que custou a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões da Europa. Ele participou de apenas 25 partidas e ficou diversas vezes na reserva do francês Alphonse Aréola.

No PSG, Buffon venceu um Campeonato Francês e uma Supercopa da França. Antes de ir para Paris, fez 507 partidas entre 2001 e 2018. Foram 9 títulos do Campeonato Italiano, 5 da Copa da Itália e mais 6 da Supercopa da Itália. O jogador ainda chegou em duas finais de Liga dos Campeões com a Juventus, mas perdeu para o Barcelona, em 2015, e Real Madrid, em 2017.

(Com Estadão Conteúdo)