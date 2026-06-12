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Esporte

Morre Alberone Júnior, aos 48 anos, o rei do crossfit

O empresário estava internado em estado grave há duas semanas

Por Gabriel Bussolotti Silveira 12 jun 2026, 18h46
Alberone Júnior
 (cftriade/Instagram/Reprodução)
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Alberone Júnior, pioneiro do crossfit, morreu aos 48 anos nesta quarta-feira, 10. O empresário com mais de 25 anos de experiência na área das atividades físicas estava  internado em estado grave há duas semanas, mas a causa de sua morte não foi divulgada. Ele  foi sepultado nesta quinta-feira, 11, em Fortaleza.

No crossfit, Alberone atuava há mais de 14 anos e foi um dos primeiros treinadores certificados L1 CrossFit na América do Sul. Além disso, ele era dono da CF Tríade Eusébio, uma academia na cidade de Eusébio, no Ceará.

Devido ao estado grave de saúde de Alberone, a família precisou contratar um médico intensivista particular, fazendo com que os gastos aumentassem. Para ajudar, a CF Tríade Eusébio, enquanto ele estava internado, organizou aulões com o objetivo de arrecadar doações para custear o tratamento. O perfil nas redes sociais da academia divulgou uma nota de pesar. Confira na íntegra:

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“É com profunda tristeza que nos despedimos de Alberone Júnior. Mais do que um Head Coach, Alberone foi um amigo, mentor e inspiração para todos que tiveram o privilégio de caminhar ao seu lado. Com sua paixão pelo esporte, dedicação às pessoas e vontade de transformar vidas, deixou uma marca que jamais será esquecida por ninguém que o conheceu. Seu legado viverá em cada aluno, amigo e familiar que teve sua vida tocada por seu exemplo. Obrigado por tudo o que construiu e compartilhou conosco. Nossos sentimentos à família, amigos e a todos que tiveram a imensa honra de conhecê-lo. Descanse em paz, Coach.”

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A Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) também fez uma homenagem a Alberone. Confira:

“A Secretaria do Esporte do Ceará (Sesporte) manifesta o seu mais profundo pesar pelo falecimento do profissional de educação física Alberone Júnior, ocorrido na última quarta-feira (10), aos 48 anos. Alberone Júnior deixa um legado inestimável para o esporte cearense e regional. Visionário e apaixonado pela profissão, ele foi um dos grandes pioneiros do fitness moderno em nosso estado, sendo um dos idealizadores do primeiro box de Crossfit do Ceará e de toda a região Norte/Nordeste. Sua dedicação à promoção da saúde, do bem-estar e do desenvolvimento da educação física transformou vidas e inspirou centenas de alunos e profissionais.O profissional estava hospitalizado desde o fim de maio e, infelizmente, nos deixou precocemente.Neste momento de imensa dor, a Sesporte se solidariza com a família, amigos, alunos e com toda a comunidade da educação física e do Crossfit no Ceará, ratificando os nossos mais sinceros sentimentos e agradecimentos por sua imensa contribuição ao esporte.”

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