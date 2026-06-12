Copa, NFL, Champions, Olimpíadas: falta um evento na lista de Anitta

Quando se apresentar na noite dessa sexta-feira, 12, na abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos, Anitta estará a um evento esportivo de completar a lista dos principais.

Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, em 2016, Anitta cantou com Caetano Veloso e Gilberto Gil. A artista também se apresentou na final da Libertadores, em 2019 e 2021.

Continua após a publicidade

Já em 2023, na Turquia, a brasileira cantou na final da Liga dos Campeões. No ano seguinte, comandou o show de abertura da NFL durante o primeiro jogo realizado no Brasil.

Continua após a publicidade

Com isso, resta a Anitta se apresentar no Super Bowl, que é o grande jogo de encerramento da NFL. Neste ano, Bad Bunny bateu recorde de audiência ao fazer uma apresentação histórica no evento.

Continua após a publicidade

Anitta na Copa 2026

O show de Anitta começa às 20h30 desta sexta, em Los Angeles. Além da brasileira, se apresentam Katy Perry, Future, LISA, do grupo de K-pop BLACKPINK, e Rema.

Na sequência, às 22h, as seleções de Estados Unidos e Paraguai se enfrentam pelo grupo D. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da Cazé TV.