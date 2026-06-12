Canadá barra entrada de jogador da Copa acusado de estupro

O jogador Thomas Partey, da seleção de Gana, foi barrado pelo governo canadense nesta sexta-feira, 12.

Em 2025 ele foi indiciado pela polícia da Inglaterra e aguarda julgamento por cinco acusações de estupro.

O meia viajava com a delegação para a estreia, mas vai retornar para o centro de treinamento da seleção nos Estados Unidos.

Gana enfrenta o Panamá na próxima quarta-feira, 17, às 20h. O jogo do Grupo L acontece em Toronto.

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Partey joga pelo Villarreal, da Espanha, e foi revelado pelo Atlético de Madrid. De 2020 a 2025 esteve no Arsenal.