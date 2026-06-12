Juiz brasileiro viraliza ao falar em inglês; entenda o que disse em jogo da Copa

O árbitro brasileiro Wilton Pereira Sampaio chamou atenção nesta quinta-feira, 11, durante o jogo de abertura da Copa do Mundo (México x África do Sul), ao anunciar, em inglês, a expulsão de um atleta sul-africano. A cara de incompreensão dos jogadores deixou claro que eles não compreenderam o aviso. O eco no estádio, o forte sotaque brasileiro (principalmente na pronúncia do “r”) e a formulação da frase com palavras soltas prejudicaram a comunicação do juiz.

“After review, attacker number 11 commit serious foul play, and arm direct the face the defender. Decision: direct free kick, red card.” Em português, seria algo como: “Após revisão, atacante número 11 cometeu uma séria jogada faltosa, e o braço direto o rosto o defensor. Decisão: falta [tiro livre direto] e cartão vermelho”. Provavelmente, o que ele queria dizer era: “Após revisão, o atacante número 11 atingiu o defensor no rosto. A decisão é: falta e cartão vermelho”.

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