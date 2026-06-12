🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Com Anitta, EUA fazem terceira abertura da Copa do Mundo; veja como foi

Anitta se apresenta em cerimônia antes do jogo de estreia da anfitriã contra o Paraguai

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 19h30 | Atualizado em 12 jun 2026, 22h03
LOS ANGELES, CALIFORNIA - JUNE 11: A general view of the inside of the stadium ahead of the FIFA World Cup 2026 Group D match between USA and Paraguay at Los Angeles Stadium on June 11, 2026 in Los Angeles, California. (Photo by Stu Forster/Getty Images)
Estádio de Los Angeles vai ser o palco da partida  (Stu Forster/Getty Images)
Continua após publicidade
Com Anitta, EUA fazem terceira abertura da Copa do Mundo; veja como foi Priorize VEJA no Google

A cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos será realizada nesta sexta, 12, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. A anfitriã inaugura a série de jogos no país com apresentações de artistas como Katy Perry, LISA, Future e da brasileira Anitta. Após os shows, a seleção dos EUA enfrenta o Paraguai pela primeira rodada do Mundial, às 22h.

Mais cedo, no estádio de Toronto, Alanis Morissette e Michael Bublé lideraram a cerimônia de abertura no Canadá. Em campo, a seleção canadense saiu atrás no jogo contra a Bósnia e Herzegovina, mas empatou a partida válida pelo grupo B que terminou em 1 a 1.

O México deu o pontapé inicial na competição nesta quinta, 11, no Estádio Azteca, com shows de Shakira, Burna Boy, J Balvin e a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. A seleção El Tri também saiu com os três pontos com a vitória por 2 a 0 contra a África do Sul, em uma reedição do jogo de abertura do Mundial de 2010. 

Siga
Continua após a publicidade

Após a cerimônia de abertura, Estados Unidos e Paraguai se enfrentam em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, a partir das 22h. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

Acompanhe atualizações ao vivo da cerimônia de abertura nos EUA:

Continua após a publicidade

(atualize a página do navegador)

22h03 – Encerramos por aqui a cobertura ao vivo da cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A partida tem transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

22h02 – O árbitro de campo holandês Danny Makkelie apita o início da partida e da trajetória de Estados Unidos e Paraguai na Copa do Mundo.

Continua após a publicidade

21h57 – Tom Cruise, David e Victoria Beckham estão no estádio para acompanhar o jogo.

21h56 – A dupla country Dan + Shay canta o hino nacional dos Estados Unidos à capela.

21h54 – O grupo Purahei Soul canta o hino nacional do Paraguai, enquanto a bandeira do país é erguida no estádio de Los Angeles.

Continua após a publicidade

21h52 – Os jogadores se alinham em volta do círculo central, seguindo novo protocolo da Fifa. Grandes bandeiras dos países se estendem no campo.

21h51 – Jogadores se alinham para entrar no campo.

21h48 – Katy Perry e Tius Luka cantam a música WONDER da artista americana no centro do campo.

Continua após a publicidade

21h47 – Por último, as bandeiras dos países-sede: Canadá, México e Estados Unidos.

21h43 – O ator Jason Sudeikis apresenta a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. As bandeiras das 48 seleções classificadas da Copa do Mundo entram em campo.

21h42 – O vídeo de apresentação da Fifa destaca tradições de Los Angeles.

21h37 – Começam os protocolos da cerimônia de abertura. O vídeo de introdução do jogo é transmitido.

21h36 – Os jogadores dos Estados Unidos também deixam o campo após o aquecimento.

21h34 – Os jogadores paraguaios encerram o aquecimento e deixam o campo.

21h30 – Paraguaios chegaram cantando dentro do ônibus no estádio de Los Angeles. Confira o vídeo:

21h20 CAMISA 10 Os americanos depositam grandes expectativas nesta geração de, principalmente no seu principal jogador: Christian Pulisic. Não se engane pelo nome, o atacante é natural da Pensilvânia, nos EUA, e joga pelo Milan, na Itália. A maior esperança de gols do lado dos anfitriões chegou a ficar cinco meses sem marcar gols, mas desencantou no amistoso contra o Senegal no dia 31 de maio. 

21h18 – Jogadores dos Estados Unidos entram em campo para o aqucimento.

21h15 – Confira a chegada dos paraguaios no estádio de Los Angeles: 

21h10 – TERRA DO TETRA Os Estados Unidos receberam a Copa do Mundo pela primeira vez em 1994. O torneio ajudou a desenvolver o futebol no país que divide a paixão por outras modalidades como basquete e futebol americano. No último ano, o futebol (da bola redonda) se tornou o terceiro esporte mais popular no país, superando o beisebol, nas audiências.

21h08 – Os jogadores do Paraguai estão em campo para o aquecimento.

21h05 – ESCALAÇÕES NO AR Confira os 11 iniciais de cada equipe para o jogo:

21h 16 ANOS DEPOIS Os paraguaios também estão em clima de comemoração com a sua volta à Copa do Mundo após sua última participação em 2010. No torneio realizado na África do Sul, os sul-americanos fizeram sua melhor campanha na história alcançando as quartas de final. A Albirroja foi eliminada pelo placar mínimo para a Espanha que se sagraria campeã mundial.

20h55ANFITRIÕES ANIMADOS Torcedores dos Estados Unidos cantam o clássico “USA, USA” na chegada no estádio de Los Angeles.

20h51 – Fica aí! Terminou a primeira parte do show da cerimônia de abertura nos Estados Unidos. A cantora Katy Perry ainda se apresentará no estádio de Los Angeles.

20h50 – Os três cantores se juntam no palco central sob o logo da Fifa e à frente de uma grande taça da Copa do Mundo.

20h49 – Brasil na área! Anitta canta na cerimônia junto de LISA e Rema.

20h48 – A cantora de k-pop LISA canta a música Goals.

20h47 – No centro do campo, uma gigante taça da Copa do Mundo

20h45 – O rapper Future sobe ao palco no centro do campo junto da cantora Tyla cantando a música Game Time do álbum oficial da Fifa para a Copa do Mundo.

20h43 – Um grupo de percussão vestido nas cores da bandeira dos EUA tocam em volta de um ator com roupa em dourado característica dos Pais Fundadores dos EUA.

20h41 – Começou! Um mapa dos Estados Unidos é estendido no campo do estádio de Los Angeles.

20h40 PODE ISSO, SEU JUIZ? Em amistoso contra o Senegal, o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, chamou a atenção ao usar seu notebook para mostrar instruções aos jogadores durante a parada para a hidratação. A atitude inusitada não será barrada pela Fifa e ainda deu resultado:o time do treinador argentino venceu a adversária africana por 3 a 2.

20h35 – Os jogadores da seleção dos EUA entram brevemente em campo para avaliar o gramado do estádio de Los Angeles. Originalmente, o local é casa dos times Los Angeles Rams e Chargers do outro futebol, o americano. Entre os 16 estádios que sediarão a Copa do Mundo, o da Cidade dos Anjos, na Califórnia, é o mais caro chegou a custar 5,5 bilhões de dólares, aproximadamente 34 bilhões de reais.

20h30 FUTEBOL BR EM CAMPO Na seleção do Paraguai, sete jogadores atuam no futebol brasileiro: Gustavo Gomez, Ramon Sosa e Maurício no Palmeiras; Junior Alonso no Atlético-MG; Bobadilla no São Paulo, Isidro Pitta no Red Bull Bragantino e Balbuena no Grêmio.

20h20 – RECADO DO PRESIDENTE Donald Trump ligou para a comissão técnica da seleção dos Estados Unidos na véspera da partida, elogiando  o treinador Pochettino e desejou boa sorte ao grupo. O chefe da Casa Branca não estará no estádio de Los Angeles para acompanhar a partida. Na segunda, 9, Trump esteve no jogo 4 das finais da NBA em Nova York e foi vaiado pela torcida.

20h10 – MAIS CEDO No Canadá, a cerimônia e jogo de abertura também foi nesta sexta, 12. O canadense Michael Bublé liderou o show que também contou com a participação de seus conterrâneos Alessia Cara, Jessie Reyes, Nora Fatehi e a palestina Elyanna. A cantora Alanis Morissette ficou responsável pelo hino nacional do país. Em campo, a seleção anfitriã saiu atrás com um gol da Bósnia e Herzegovina, mas buscou o empate e o jogo terminou em 1 a 1 pelo grupo B.

20h – FESTA JÁ COMEÇOU Além dos EUA, México e Canadá também sediam o torneio mundial. Ontem, dia 11, os mexicanos mostraram porque são o único país a receber três Mundiais. Com sombreros voando, e vitória por 2 a 0 contra a África do Sul, a seleção El Tri começou com o pé direito sua caminhada no torneio. No show de abertura, Shakira cantou a música oficial desta edição da Copa, Dai Dai, mas escorregou na escolha do look.

19h50BRASIL ESCALADO Apesar da estreia da seleção pentacampeã ser amanhã, dia 13, contra o Marrocos, não faltará representação verde e amarela nas cerimônias de abertura: Anitta se apresenta ao lado de outros artistas internacionais no estádio de Los Angeles. A artista que já cantou em Liga dos Campeões, Libertadores e show de abertura da NFL no Brasil, também carimba a sua presença na maior Copa do Mundo de todos os tempos.

19h40 – PRINCIPAIS ATRAÇÕES Antes das apresentações musicais, o ator americano Jason Sudeikis (Ted Lasso) participa de iniciativas de boas-vindas aos torcedores no estádio de Los Angeles. A partir das 20h30, os artistas Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla se revezam no palco montado no gramado. 

19h30 – Boa noite! Em uma hora, às 20h30 (horário de Brasília), começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O evento terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV. Em seguida, às 22h, a seleção anfitriã enfrenta o Paraguai pela primeira rodada do grupo D.

Publicidade
TAGS:
Anitta
Copa do Mundo 2026
Paraguai
Seleção de Futebol dos Estados Unidos
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).