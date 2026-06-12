Com Anitta, EUA fazem terceira abertura da Copa do Mundo; veja como foi

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A Copa do Mundo já está a todo vapor com as cerimônias de abertura nos três países-sede! Após o pontapé inicial no México e no Canadá, os Estados Unidos preparam um espetáculo nesta sexta (12), às 20h30. Com shows de Katy Perry, Anitta e outros, o evento no estádio de Los Angeles precede o jogo EUA x Paraguai.

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A cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos será realizada nesta sexta, 12, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. A anfitriã inaugura a série de jogos no país com apresentações de artistas como Katy Perry, LISA, Future e da brasileira Anitta. Após os shows, a seleção dos EUA enfrenta o Paraguai pela primeira rodada do Mundial, às 22h.

Mais cedo, no estádio de Toronto, Alanis Morissette e Michael Bublé lideraram a cerimônia de abertura no Canadá. Em campo, a seleção canadense saiu atrás no jogo contra a Bósnia e Herzegovina, mas empatou a partida válida pelo grupo B que terminou em 1 a 1.

O México deu o pontapé inicial na competição nesta quinta, 11, no Estádio Azteca, com shows de Shakira, Burna Boy, J Balvin e a presença do presidente da Fifa, Gianni Infantino. A seleção El Tri também saiu com os três pontos com a vitória por 2 a 0 contra a África do Sul, em uma reedição do jogo de abertura do Mundial de 2010.

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Após a cerimônia de abertura, Estados Unidos e Paraguai se enfrentam em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, a partir das 22h. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

Acompanhe atualizações ao vivo da cerimônia de abertura nos EUA:

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22h03 – Encerramos por aqui a cobertura ao vivo da cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. A partida tem transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

22h02 – O árbitro de campo holandês Danny Makkelie apita o início da partida e da trajetória de Estados Unidos e Paraguai na Copa do Mundo.

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21h57 – Tom Cruise, David e Victoria Beckham estão no estádio para acompanhar o jogo.

21h56 – A dupla country Dan + Shay canta o hino nacional dos Estados Unidos à capela.

21h54 – O grupo Purahei Soul canta o hino nacional do Paraguai, enquanto a bandeira do país é erguida no estádio de Los Angeles.

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21h52 – Os jogadores se alinham em volta do círculo central, seguindo novo protocolo da Fifa. Grandes bandeiras dos países se estendem no campo.

21h51 – Jogadores se alinham para entrar no campo.

21h48 – Katy Perry e Tius Luka cantam a música WONDER da artista americana no centro do campo.

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21h47 – Por último, as bandeiras dos países-sede: Canadá, México e Estados Unidos.

21h43 – O ator Jason Sudeikis apresenta a cerimônia de abertura da Copa do Mundo. As bandeiras das 48 seleções classificadas da Copa do Mundo entram em campo.

21h42 – O vídeo de apresentação da Fifa destaca tradições de Los Angeles.

21h37 – Começam os protocolos da cerimônia de abertura. O vídeo de introdução do jogo é transmitido.

21h36 – Os jogadores dos Estados Unidos também deixam o campo após o aquecimento.

21h34 – Os jogadores paraguaios encerram o aquecimento e deixam o campo.

21h30 – Paraguaios chegaram cantando dentro do ônibus no estádio de Los Angeles. Confira o vídeo:

21h20 CAMISA 10 Os americanos depositam grandes expectativas nesta geração de, principalmente no seu principal jogador: Christian Pulisic. Não se engane pelo nome, o atacante é natural da Pensilvânia, nos EUA, e joga pelo Milan, na Itália. A maior esperança de gols do lado dos anfitriões chegou a ficar cinco meses sem marcar gols, mas desencantou no amistoso contra o Senegal no dia 31 de maio.

21h18 – Jogadores dos Estados Unidos entram em campo para o aqucimento.

21h15 – Confira a chegada dos paraguaios no estádio de Los Angeles:

21h10 – TERRA DO TETRA Os Estados Unidos receberam a Copa do Mundo pela primeira vez em 1994. O torneio ajudou a desenvolver o futebol no país que divide a paixão por outras modalidades como basquete e futebol americano. No último ano, o futebol (da bola redonda) se tornou o terceiro esporte mais popular no país, superando o beisebol, nas audiências.

21h08 – Os jogadores do Paraguai estão em campo para o aquecimento.

21h05 – ESCALAÇÕES NO AR Confira os 11 iniciais de cada equipe para o jogo:

Equipo 𝐜𝐨𝐧𝐟𝐢𝐫𝐦𝐚𝐝𝐨 ✔️ 📋 Ellos son los elegidos por el DT Gustavo Alfaro para el debut en la máxima cita. 🆚 🇺🇸

🏆 @FIFAWorldCup 2026 – Grupo D

🏟️ Los Angeles Stadium

🕙 22:00 h

📺 @SomosGEN | @trecepy | @somospopupy | @Unicanal ¡Dale la #Albirroja ⚪🔴!… pic.twitter.com/AuLwohvvUv — Selección Paraguaya (@Albirroja) June 12, 2026

21h 16 ANOS DEPOIS Os paraguaios também estão em clima de comemoração com a sua volta à Copa do Mundo após sua última participação em 2010. No torneio realizado na África do Sul, os sul-americanos fizeram sua melhor campanha na história alcançando as quartas de final. A Albirroja foi eliminada pelo placar mínimo para a Espanha que se sagraria campeã mundial.

20h55 – ANFITRIÕES ANIMADOS Torcedores dos Estados Unidos cantam o clássico “USA, USA” na chegada no estádio de Los Angeles.

All in for U.S. pic.twitter.com/w15zP82pur — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 12, 2026

20h51 – Fica aí! Terminou a primeira parte do show da cerimônia de abertura nos Estados Unidos. A cantora Katy Perry ainda se apresentará no estádio de Los Angeles.

20h50 – Os três cantores se juntam no palco central sob o logo da Fifa e à frente de uma grande taça da Copa do Mundo.

20h49 – Brasil na área! Anitta canta na cerimônia junto de LISA e Rema.

20h48 – A cantora de k-pop LISA canta a música Goals.

20h47 – No centro do campo, uma gigante taça da Copa do Mundo

20h45 – O rapper Future sobe ao palco no centro do campo junto da cantora Tyla cantando a música Game Time do álbum oficial da Fifa para a Copa do Mundo.

20h43 – Um grupo de percussão vestido nas cores da bandeira dos EUA tocam em volta de um ator com roupa em dourado característica dos Pais Fundadores dos EUA.

20h41 – Começou! Um mapa dos Estados Unidos é estendido no campo do estádio de Los Angeles.

20h40 PODE ISSO, SEU JUIZ? Em amistoso contra o Senegal, o técnico dos EUA, Mauricio Pochettino, chamou a atenção ao usar seu notebook para mostrar instruções aos jogadores durante a parada para a hidratação. A atitude inusitada não será barrada pela Fifa e ainda deu resultado:o time do treinador argentino venceu a adversária africana por 3 a 2.

20h35 – Os jogadores da seleção dos EUA entram brevemente em campo para avaliar o gramado do estádio de Los Angeles. Originalmente, o local é casa dos times Los Angeles Rams e Chargers do outro futebol, o americano. Entre os 16 estádios que sediarão a Copa do Mundo, o da Cidade dos Anjos, na Califórnia, é o mais caro chegou a custar 5,5 bilhões de dólares, aproximadamente 34 bilhões de reais.

20h30 FUTEBOL BR EM CAMPO Na seleção do Paraguai, sete jogadores atuam no futebol brasileiro: Gustavo Gomez, Ramon Sosa e Maurício no Palmeiras; Junior Alonso no Atlético-MG; Bobadilla no São Paulo, Isidro Pitta no Red Bull Bragantino e Balbuena no Grêmio.

20h20 – RECADO DO PRESIDENTE Donald Trump ligou para a comissão técnica da seleção dos Estados Unidos na véspera da partida, elogiando o treinador Pochettino e desejou boa sorte ao grupo. O chefe da Casa Branca não estará no estádio de Los Angeles para acompanhar a partida. Na segunda, 9, Trump esteve no jogo 4 das finais da NBA em Nova York e foi vaiado pela torcida.

20h10 – MAIS CEDO No Canadá, a cerimônia e jogo de abertura também foi nesta sexta, 12. O canadense Michael Bublé liderou o show que também contou com a participação de seus conterrâneos Alessia Cara, Jessie Reyes, Nora Fatehi e a palestina Elyanna. A cantora Alanis Morissette ficou responsável pelo hino nacional do país. Em campo, a seleção anfitriã saiu atrás com um gol da Bósnia e Herzegovina, mas buscou o empate e o jogo terminou em 1 a 1 pelo grupo B.

20h – FESTA JÁ COMEÇOU Além dos EUA, México e Canadá também sediam o torneio mundial. Ontem, dia 11, os mexicanos mostraram porque são o único país a receber três Mundiais. Com sombreros voando, e vitória por 2 a 0 contra a África do Sul, a seleção El Tri começou com o pé direito sua caminhada no torneio. No show de abertura, Shakira cantou a música oficial desta edição da Copa, Dai Dai, mas escorregou na escolha do look.

19h50 – BRASIL ESCALADO Apesar da estreia da seleção pentacampeã ser amanhã, dia 13, contra o Marrocos, não faltará representação verde e amarela nas cerimônias de abertura: Anitta se apresenta ao lado de outros artistas internacionais no estádio de Los Angeles. A artista que já cantou em Liga dos Campeões, Libertadores e show de abertura da NFL no Brasil, também carimba a sua presença na maior Copa do Mundo de todos os tempos.

19h40 – PRINCIPAIS ATRAÇÕES Antes das apresentações musicais, o ator americano Jason Sudeikis (Ted Lasso) participa de iniciativas de boas-vindas aos torcedores no estádio de Los Angeles. A partir das 20h30, os artistas Katy Perry, Future, LISA, Rema e Tyla se revezam no palco montado no gramado.

19h30 – Boa noite! Em uma hora, às 20h30 (horário de Brasília), começa a cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos. O evento terá transmissão da TV Globo, do SBT, do Sportv, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV. Em seguida, às 22h, a seleção anfitriã enfrenta o Paraguai pela primeira rodada do grupo D.