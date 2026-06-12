Neymar: Ancelotti revela quando jogador deve voltar aos treinos

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Carlo Ancelotti projeta o retorno de Neymar aos treinos da seleção brasileira na próxima semana, justificando sua convocação pela experiência, apesar da lesão na panturrilha. O craque, artilheiro histórico, será desfalque na estreia do Brasil na Copa do Mundo contra Marrocos. Vini Jr. expressa a importância do ídolo no elenco.

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Carlo Ancelotti afirmou que espera ter Neymar nos treinos da seleção brasileira para a Copa do Mundo a partir da próxima semana. Em coletiva de imprensa nesta sexta, 12, o treinador justificou a convocação e manutenção do jogador no elenco apesar da lesão por sua experiência. O Brasil estreia na Copa do Mundo, sem o atacante disponível, neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, pelo grupo C.

“O Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que possa voltar a treinar com o grupo na próxima semana”, disse Ancelotti.

O treinador justificou a convocação do jogador por conta de sua experiência: “Quando o convocamos, não o convocamos só pela sua qualidade técnica, mas por sua experiência, que ele pode ser um exemplo para os jogadores mais jovens como parte do grupo”, afirmou o italiano.

Neymar é o artilheiro histórico da seleção brasileira com 79 gols em 128 jogos, à frente de Pelé com 77 gols e Ronaldo Fenômeno com 62. O atacante do Santos não defende a seleção canarinho desde outubro de 2023, quando se rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em um jogo das Eliminatórias. Desde que Ancelotti assumiu o cargo de técnico do Brasil, o jogador não tinha sido convocado, apenas na última lista oficial para a Copa do Mundo.

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Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda defendendo o Santos no jogo contra o Coritiba, um dia antes da convocação para a Copa. O Santos informou inicialmente que o jogador estava com um edema muscular, mas exames realizados na apresentação do jogador à seleção detectaram a lesão muscular que exige maior tempo de recuperação.

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Outro jogador de destaque no elenco da seleção, Vini Jr. deseja pelo retorno do companheiro aos campos que é seu ídolo no futebol.

“A gente deseja que ele [Neymar] volte o quanto antes. Ele é o meu ídolo, todos os meus movimentos que eu aprendi foi vendo e todas as coisas que eu fiz dentro de campo foi para tentar fazer igual o Neymar. E poder ter ele de volta, ele sempre me dá muitos conselhos, desde quando eu subi para o profissional e poder ter ele perto é algo especial”, disse Vini Jr.

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Confira a programação de jogos do Brasil

13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)

19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)

24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)

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