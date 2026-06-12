Neymar: Ancelotti revela quando jogador deve voltar aos treinos
Treinador justificou convocação do camisa 10 não apenas pela qualidade técnica, mas também por sua experiência
Carlo Ancelotti afirmou que espera ter Neymar nos treinos da seleção brasileira para a Copa do Mundo a partir da próxima semana. Em coletiva de imprensa nesta sexta, 12, o treinador justificou a convocação e manutenção do jogador no elenco apesar da lesão por sua experiência. O Brasil estreia na Copa do Mundo, sem o atacante disponível, neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, pelo grupo C.
“O Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que possa voltar a treinar com o grupo na próxima semana”, disse Ancelotti.
O treinador justificou a convocação do jogador por conta de sua experiência: “Quando o convocamos, não o convocamos só pela sua qualidade técnica, mas por sua experiência, que ele pode ser um exemplo para os jogadores mais jovens como parte do grupo”, afirmou o italiano.
Neymar é o artilheiro histórico da seleção brasileira com 79 gols em 128 jogos, à frente de Pelé com 77 gols e Ronaldo Fenômeno com 62. O atacante do Santos não defende a seleção canarinho desde outubro de 2023, quando se rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em um jogo das Eliminatórias. Desde que Ancelotti assumiu o cargo de técnico do Brasil, o jogador não tinha sido convocado, apenas na última lista oficial para a Copa do Mundo.
Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda defendendo o Santos no jogo contra o Coritiba, um dia antes da convocação para a Copa. O Santos informou inicialmente que o jogador estava com um edema muscular, mas exames realizados na apresentação do jogador à seleção detectaram a lesão muscular que exige maior tempo de recuperação.
Outro jogador de destaque no elenco da seleção, Vini Jr. deseja pelo retorno do companheiro aos campos que é seu ídolo no futebol.
“A gente deseja que ele [Neymar] volte o quanto antes. Ele é o meu ídolo, todos os meus movimentos que eu aprendi foi vendo e todas as coisas que eu fiz dentro de campo foi para tentar fazer igual o Neymar. E poder ter ele de volta, ele sempre me dá muitos conselhos, desde quando eu subi para o profissional e poder ter ele perto é algo especial”, disse Vini Jr.
Confira a programação de jogos do Brasil
- 13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)
- 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
- 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)