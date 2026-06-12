🔥 A Oferta 11.11 começou! Garanta o Digital Premium pelo menor preço do ano. Aproveite!
Esporte

Neymar: Ancelotti revela quando jogador deve voltar aos treinos

Treinador justificou convocação do camisa 10 não apenas pela qualidade técnica, mas também por sua experiência

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 18h51 | Atualizado em 12 jun 2026, 19h09
Neymar Jr. em close, usando uma camisa azul da seleção brasileira com o logo da CBF e patrocinadores, fazendo exercícios em uma máquina de academia. Ele tem cabelo cacheado, barba e olha diretamente para frente com expressão séria. Suas mãos seguram as alças da máquina, e ele usa pulseiras pretas no pulso esquerdo
Neymar durante treino em academia: em campo, apenas na semana que vem (CBF/Divulgação)
Continua após publicidade
Neymar: Ancelotti revela quando jogador deve voltar aos treinos Priorize VEJA no Google

Carlo Ancelotti afirmou que espera ter Neymar nos treinos da seleção brasileira para a Copa do Mundo a partir da próxima semana. Em coletiva de imprensa nesta sexta, 12, o treinador justificou a convocação e manutenção do jogador no elenco apesar da lesão por sua experiência. O Brasil estreia na Copa do Mundo, sem o atacante disponível, neste sábado, 13, às 19h (horário de Brasília), contra o Marrocos, pelo grupo C.

“O Neymar está trabalhando muito forte para se recuperar o mais rápido possível. A expectativa é que possa voltar a treinar com o grupo na próxima semana”, disse Ancelotti. 

O treinador justificou a convocação do jogador por conta de sua experiência: “Quando o convocamos, não o convocamos só pela sua qualidade técnica, mas por sua experiência, que ele pode ser um exemplo para os jogadores mais jovens como parte do grupo”, afirmou o italiano.

Siga

Neymar é o artilheiro histórico da seleção brasileira com 79 gols em 128 jogos, à frente de Pelé com 77 gols e Ronaldo Fenômeno com 62. O atacante do Santos não defende a seleção canarinho desde outubro de 2023, quando se rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) em um jogo das Eliminatórias. Desde que Ancelotti assumiu o cargo de técnico do Brasil, o jogador não tinha sido convocado, apenas na última lista oficial para a Copa do Mundo. 

Continua após a publicidade

Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa

Neymar sofreu uma lesão muscular de grau 2 na panturrilha esquerda defendendo o Santos no jogo contra o Coritiba, um dia antes da convocação para a Copa. O Santos informou inicialmente que o jogador estava com um edema muscular, mas exames realizados na apresentação do jogador à seleção detectaram a lesão muscular que exige maior tempo de recuperação. 

Continua após a publicidade

Outro jogador de destaque no elenco da seleção, Vini Jr. deseja pelo retorno do companheiro aos campos que é seu ídolo no futebol. 

“A gente deseja que ele [Neymar] volte o quanto antes. Ele é o meu ídolo, todos os meus movimentos que eu aprendi foi vendo  e todas as coisas que eu fiz dentro de campo foi para tentar fazer igual o Neymar. E poder ter ele de volta, ele sempre me dá muitos conselhos, desde quando eu subi para o profissional e poder ter ele perto é algo especial”, disse Vini Jr. 

Continua após a publicidade

Confira a programação de jogos do Brasil

  • 13/06, 19h – Brasil x Marrocos (Nova Jersey, EUA)
  • 19/06, 22h – Brasil x Haiti (Filadélfia, EUA)
  • 24/06, 19h – Brasil x Escócia (Miami, EUA)

O hexa vem? Seis desafios da seleção na Copa de Trump

Publicidade
TAGS:
Carlo Ancelotti
Copa do Mundo 2026
Neymar
Seleção Brasileira de Futebol
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

OFERTA 11.11

Assine a revista OFERTA 11.11 - A partir de R$ 11,11/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).