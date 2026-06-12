O escritor que sonhou em ser jogador de futebol, mas trocou os pés pelas mãos

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O aclamado escritor Eduardo Galeano, um craque das palavras, celebra o futebol em “Paixão do Futebol”. A antologia da L&PM Editora transcende o esporte, transformando a história, emoções e lendas da bola em poesia. Um livro que cativa desde torcedores apaixonados até quem nem gosta de futebol, convidando à leitura e à paixão.

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Um dos escritores mais famosos e amados da América Latina, o uruguaio Eduardo Galeano (1940-2015) jogava bola como ninguém quando criança. “Mas só de noite, enquanto dormia: de dia era o pior perna de pau que já passou pelos campos do meu país”, ele escreve na introdução da antologia Paixão do Futebol, um belo gol da L&PM Editores.

Ainda bem que ele não tinha a vocação de Pelé e Vini Jr. Ou de Obdulio Varela e Luis Suárez, para ficarmos com seus conterrâneos. Do contrário, a literatura e o jornalismo perderiam um craque.

Paixão do Futebol é uma dedicatória de amor ao “esporte mais lindo do mundo”. Um livro que encanta a família toda: crianças, adolescentes, damas, marmanjos e maduros. E tem o condão de encantar até quem não curte futebol.

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Porque, entre crônicas que recapitulam a milenar história do esporte, curiosidades de sua evolução, partidas e figuras memoráveis, Galeano extrai poesia da bola, da torcida, dos times amados ou detestados, sem deixar de tocar na ferida das desigualdades dentro e fora de campo.

A poesia de um esporte fabuloso e surpreendente, que faz até rivais numa guerra armarem, ainda que provisoriamente, a bandeira da paz, e de uma arte que converte emoções, memórias e sonhos em palavras.

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O escritor perfila o gol e o goleiro, o juiz xingado e o torcedor nervoso, e canta personagens que transformaram o futebol nessa paixão global, insuflada a cada quatro anos pela Copa do Mundo, evento pelo qual Galeano era fissurado.

Na sua galeria encontramos Leônidas, o brasileiro de gols tão “lindos que até o goleiro vencido se levantava para felicitá-lo”, o rei Pelé e suas “oferendas de rara beleza” e até Messi, aquele que é “capaz de ter uma bola dentro do pé”.

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Eis um livro que arrebata torcedores – os do futebol e os da literatura – e não deixa de ser um convite para os mais jovens se encantarem com o esporte e a palavra, muito além do álbum de figurinhas.