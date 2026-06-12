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Esporte

Quanto custa o kit de atualização do álbum da Copa, com figurinha de Neymar

O conjunto conta com 120 cromos para atualizar a coleção

Por Gabriel Bussolotti Silveira 12 jun 2026, 18h45 | Atualizado em 12 jun 2026, 19h09
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Álbum de figurinhas e Neymar (Reprodução/Twitter)
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Quanto custa o kit de atualização do álbum da Copa, com figurinha de Neymar Priorize VEJA no Google

A Panini abriu nesta sexta-feira, 12, a pré-venda do kit de atualização do álbum da Copa do Mundo de 2026. Seu lançamento foi realizado em um momento de euforia: um dia depois da estreia do torneio. Ao todo, serão 120 figurinhas que tem como objetivo incluir os jogadores convocados não previstos pela empresa italiana. Entre os nomes que virão nessa nova safra de cromos, Neymar é um deles.

O lançamento inicial do álbum da Panini ocorreu antes das convocações das seleções que disputarão o Mundial, fazendo com que alguns jogadores que estarão no torneio ficassem de fora. O kit irá atualizar a coleção a partir das listas de jogadores finais de cada país.

O Update Set, nome para o conjunto de figurinhas complementares, custa 119 reais e, além de Neymar, terá grandes jogadores como o goleiro alemão Manuel Neuer e o zagueiro espanhol Pau Cubarsí.

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O preço da coleção

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Após o lançamento do kit de atualização, completar a coleção tornou-se ainda mais caro. O álbum da Copa de 2026 já é o maior da história dos Mundiais, com 980 figurinhas. A título de comparação, eram somente 270 cromos na Copa de 1970, no México, e 670 na Copa do Qatar, em 2022.

A partir de uma conta rápida, é possível compreender o custo para finalizar a coleção deste ano. O álbum da Copa possui 980 cromos, ou seja, para completá-lo é necessário comprar, no mínimo, 140 pacotinhos, valendo sete reais cada um, o que custaria, no total, 980 reais. Essa seria a quantia caso não viesse nenhuma figurinha repetida, algo muito improvável. Sem contar o próprio álbum, que está sendo vendido por 24,90 reais na versão de brochura e por 79,90 reais na versão de capa dura. Somando esses gastos e o valor do kit de atualização, qualquer um que entrar nessa jornada gastará pelo menos 1200 reais, o que equivale a aproximadamente três quartos do salário mínimo nacional.

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