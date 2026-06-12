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GP de Barcelona-Catalunha: Norris surpreende na segunda sessão de treinos livres da F1

O atual campeão superou por apenas nove milésimos de segundo seu compatriota George Russell (Mercedes)

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h01
Carro de Fórmula 1 preto e laranja em alta velocidade, fazendo uma curva acentuada à direita em uma pista de corrida com zebras vermelhas e brancas
Lando Norris, da Grã-Bretanha, pilotando o (1) McLaren MCL40 Mercedes na pista durante os treinos para o Grande Prêmio de F1 de Barcelona-Catalunha (Rudy Carezzevoli/Getty Images)
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GP de Barcelona-Catalunha: Norris surpreende na segunda sessão de treinos livres da F1 Priorize VEJA no Google

O piloto britânico Lando Norris, da McLaren, marcou o melhor tempo na segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha, a sétima etapa do Mundial de Fórmula 1, nesta sexta-feira, 12, no circuito de Montmeló. O atual campeão superou por apenas nove milésimos de segundo seu compatriota George Russell (Mercedes), que havia sido o mais rápido horas antes, na primeira sessão.

O australiano Oscar Piastri, também da McLaren, foi o terceiro, à frente do monegasco Charles Leclerc (Ferrari) e do líder do campeonato, Kimi Antonelli (Mercedes). Antonelli havia cedido seu assento ao novato dinamarquês Frederik Vesti para a primeira sessão do dia. O italiano de 19 anos pilotou na segunda sessão, encerrando a atividade quase seis décimos atrás dos tempos de Norris e Russell.

O tetracampeão mundial Max Verstappen (Red Bull) terminou com o sexto melhor tempo, seguido pelo britânico Arvid Lindblad (Racing Bulls) e pelo brasileiro Gabriel Bortoleto (Audi). O veterano Lewis Hamilton (Ferrari) e o francês Isack Hadjar (Red Bull) fecharam o Top 10.

A segunda sessão de treinos livres foi marcada pelo calor intenso, com temperaturas de pista à beira dos 50ºC, o que provocou um desgaste significativo dos pneus. A gestão dos pneus será crucial na corrida de domingo, já que a previsão do tempo aponta para temperaturas ainda mais elevadas.

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Os 22 pilotos terão uma última sessão de treino livre no sábado, antes da classificação, que acontece a partir das 11h (horário de Brasília).

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Resultado da segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio de Barcelona-Catalunha de Fórmula 1:

Lando Norris (GBR/McLaren) 1:15.426 (30 voltas)

George Russell (GBR/Mercedes) 1:15.435 (28)

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Oscar Piastri (AUS/McLaren) 1:15.483 (24)

Charles Leclerc (MON/Ferrari) 1:15.799 (29)

Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 1:16.015 (31)

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Max Verstappen (HOL/Red Bull) 1:16.321 (33)

Arvid Lindblad (GBR/Racing Bulls) 1:16.411 (29)

Gabriel Bortoleto (BRA/Audi) 1:16.611 (27)

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Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 1:16.631 (28)

Isack Hadjar (FRA/Red Bull) 1:16.674 (30)

Nico Hülkenberg (ALE/Audi) 1:16.934 (31)

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Oliver Bearman (GBR/Haas) 1:16.945 (31)

Liam Lawson (NZL/Racing Bulls) 1:16.967 (8)

Carlos Sainz (ESP/Williams) 1:17.020 (29)

Franco Colapinto (ARG/Alpine) 1:17.051 (30)

Pierre Gasly (FRA/Alpine) 1:17.260 (29)

Esteban Ocon (FRA/Haas) 1:17.538 (29)

Valtteri Bottas (FIN/Cadillac) 1:18.255 (6)

Alexander Albon (TAI/Williams) 1:18.790 (29)

Sergio Pérez (MEX/Cadillac) 1:19.261 (34)

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Honda) 1:19.286 (21)

Lance Stroll (CAN/Aston Martin) 1:19.459 (20)

(Com AFP)

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