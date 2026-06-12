Aposta da Globo, Gustavo Villani vive romance com colega

Gustavo Villani chega à Copa do Mundo de 2026 como uma das principais apostas da Globo para a cobertura do torneio. O narrador foi escolhido para comandar transmissões importantes da competição e esteve à frente da abertura do Mundial, realizada no Estádio Azteca, no México. Natural de Marília, no interior de São Paulo, Villani construiu carreira no jornalismo esportivo. Formado pela Faculdade Cásper Líbero, ele passou por veículos como Gazeta Esportiva, Rádio Transamérica, Record, CBN, ESPN e Fox Sports antes de chegar ao Grupo Globo, em 2018.

Na emissora, Villani ganhou espaço em transmissões da TV Globo, SporTV e Premiere. A visibilidade na Copa também colocou o narrador no centro das atenções por outros motivos. Durante a transmissão da abertura do Mundial, Villani cometeu uma gafe ao chamar o personagem Labubu de mascote oficial da Copa. Pouco depois, ele foi corrigido pelo filho e retificou a informação ao vivo, em tom bem-humorado.

Fora das transmissões, o narrador também vive uma fase discreta na vida pessoal. Villani namora a jornalista Julia Duailibi, colega de Globo. Os dois passaram o Dia dos Namorados separados por causa dos compromissos profissionais dele na cobertura da Copa.

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