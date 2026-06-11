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Esporte

Narrador da Globo comete gafe em transmissão da abertura da Copa

Gustavo Villani foi corrigido pelo filho

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 jun 2026, 16h12 | Atualizado em 11 jun 2026, 17h50
Gustavo Villani e Roger Flores
Gustavo Villani e Roger Flores (Globo/Reprodução)
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Narrador da Globo comete gafe em transmissão da abertura da Copa Priorize VEJA no Google

Responsável por narrar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo pela Globo, Gustavo Villani cometeu uma gafe ao associar o personagem Labubu ao mascote oficial do Mundial. O episódio ocorreu durante uma performance com duas pessoas fantasiadas do boneco, logo após a apresentação de Belinda Peregrín. No momento, o narrador afirmou: “Labubu, o mascote da Copa”.

Pouco depois, Villani foi corrigido pelo próprio filho e fez a retificação ao vivo, já durante a apresentação do cantor colombiano J Balvin. “Recebi um WhatsApp do meu filho me corrigindo. Na verdade, o Labubu não é o mascote da Copa. É um boneco”, disse, em tom bem-humorado ao tentar contornar o erro. Na sequência, ainda brincou com Roger Flores, que participava da transmissão ao seu lado: “Presta atenção, Roger”.

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Esta não é a primeira gafe de Gustavo Villani em transmissões de eventos esportivos. Em 2024, durante exibição dos Jogos Olímpicos de Paris, o jornalista chamou uma atleta de “peituda” ao comentar uma jogada inesperada. “Bolão! Que espetáculo! Você merece! Peituda! Ana Patrícia para o Brasil”, disse, quando narrava a partida de vôlei de praia da dupla Ana Patrícia e Duda Lisboa.

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