Narrador da Globo comete gafe em transmissão da abertura da Copa

Responsável por narrar a cerimônia de abertura da Copa do Mundo pela Globo, Gustavo Villani cometeu uma gafe ao associar o personagem Labubu ao mascote oficial do Mundial. O episódio ocorreu durante uma performance com duas pessoas fantasiadas do boneco, logo após a apresentação de Belinda Peregrín. No momento, o narrador afirmou: “Labubu, o mascote da Copa”.

Pouco depois, Villani foi corrigido pelo próprio filho e fez a retificação ao vivo, já durante a apresentação do cantor colombiano J Balvin. “Recebi um WhatsApp do meu filho me corrigindo. Na verdade, o Labubu não é o mascote da Copa. É um boneco”, disse, em tom bem-humorado ao tentar contornar o erro. Na sequência, ainda brincou com Roger Flores, que participava da transmissão ao seu lado: “Presta atenção, Roger”.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Esta não é a primeira gafe de Gustavo Villani em transmissões de eventos esportivos. Em 2024, durante exibição dos Jogos Olímpicos de Paris, o jornalista chamou uma atleta de “peituda” ao comentar uma jogada inesperada. “Bolão! Que espetáculo! Você merece! Peituda! Ana Patrícia para o Brasil”, disse, quando narrava a partida de vôlei de praia da dupla Ana Patrícia e Duda Lisboa.

Continua após a publicidade

Neymar, Ancelotti e as novas dúvidas na seleção para a Copa