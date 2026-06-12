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Esporte

‘Talvez com 64 seleções’: a fala de Infantino sobre a Itália que gerou incômodo

Seleção tetracampeã não se classificou para o terceiro Mundial consecutivo

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 16h43
Gianni Infantino, presidente da FIFA, em coletiva de imprensa, gesticula com a mão direita. Ele veste terno azul-marinho, camisa branca e gravata escura. À esquerda, uma bola de futebol colorida. À frente, um tablet com MEXICO CITY em destaque. O fundo branco exibe logotipos de patrocinadores desfocados
Gianni Infantino, presidente da Fifa (Carl Recine/Getty Images)
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‘Talvez com 64 seleções’: a fala de Infantino sobre a Itália que gerou incômodo Priorize VEJA no Google

O presidente da Fifa, o suíço-italiano Gianni Infantino, ironizou a situação da Itália nesta sexta-feira (12), afirmando que “talvez” a equipe se classifique se houver uma ampliação da Copa do Mundo de 48 para 64 seleções na edição de 2030.

Tetracampeã mundial, a ‘Azzurra’ ficou de fora das edições de 2018, 2022 e 2026, a primeira ampliada para 48 seleções.

“Tivemos discussões sobre ampliar para 64 seleções. Esse assunto foi apresentado ao Conselho da Fifa”, disse Infantino na quinta-feira à CazéTV antes da partida de abertura da competição, vencida pelo México por 2 a 0 sobre a África do Sul.

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“Talvez a Itália se classifique com 64 seleções ou talvez possamos chegar a 208!”, acrescentou o dirigente, dando uma gargalhada, em uma breve entrevista ao chegar no Estádio Azteca, na Cidade do México.

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O presidente da Conmebol, o paraguaio Alejandro Domínguez, defende uma proposta para que a Copa de 2030 tenha 64 seleções por ocasião do centenário de sua primeira edição, no Uruguai, em 1930.

Parte deste evento será realizada no Paraguai, no Uruguai e na Argentina como uma homenagem à história do torneio, mas suas sedes principais serão Espanha, Portugal e Marrocos.

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“Precisamos ver primeiro como será esta primeira Copa do Mundo com 48 seleções”, afirmou Infantino sobre a proposta.

O ministro dos Esporte da Itália, Andrea Abodi, citado pela imprensa do país, expressou perplexidade com o comentário de Infantino: “Gostaria de ouvir diretamente dele” para entender o que o presidente da Fifa quis dizer.

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(Com AFP)

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TAGS:
Copa do Mundo 2026
Fifa
Gianni Infantino
Seleção de Futebol da Itália
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