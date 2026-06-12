As críticas à CazéTV no primeiro jogo exclusivo da Copa

A CazéTV entrou na Copa do Mundo de 2026 com um trunfo raro: ser a única plataforma brasileira com todos os jogos do torneio. Porém, no primeiro jogo da competição exibido apenas pelo canal, a transmissão também virou alvo de críticas nas redes sociais. O incômodo de parte do público foi com a linguagem insistente de internet: pedidos repetidos de likes, inscrições e engajamento ao longo da partida.

O formato é parte da identidade que transformou a CazéTV em fenômeno. O canal nasceu no ambiente digital, cresceu no YouTube e construiu uma relação direta com o público, em tom de live, conversa e comunidade. Na Copa, porém, encontra outro tipo de espectador: aquele que quer assistir ao jogo e ponto.

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