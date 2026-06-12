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Esporte

As críticas à CazéTV no primeiro jogo exclusivo da Copa

Canal foi alvo de reclamações por excesso de pedidos de likes e inscrições durante transmissão

Por Giovanna Fraguito 12 jun 2026, 17h12
Homem branco de óculos e barba rala, vestindo camiseta preta com logo Cazé TV, sorri enquanto segura um microfone preto com o mesmo logo. Ele usa um fone de ouvido discreto. Ao fundo, um estádio com arquibancadas cinzas e gramado verde
Casimiro Miguel, da CazéTV (CazéTV/Divulgação)
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A CazéTV entrou na Copa do Mundo de 2026 com um trunfo raro: ser a única plataforma brasileira com todos os jogos do torneio. Porém, no primeiro jogo da competição exibido apenas pelo canal, a transmissão também virou alvo de críticas nas redes sociais. O incômodo de parte do público foi com a linguagem insistente de internet: pedidos repetidos de likes, inscrições e engajamento ao longo da partida.

O formato é parte da identidade que transformou a CazéTV em fenômeno. O canal nasceu no ambiente digital, cresceu no YouTube e construiu uma relação direta com o público, em tom de live, conversa e comunidade. Na Copa, porém, encontra outro tipo de espectador: aquele que quer assistir ao jogo e ponto.

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