O ‘olé’ da CazéTV nas transmissões da Globo durante a Copa

Num passado não muito distante, a Globo transmitia a Copa do Mundo com todos os jogos desde 2002. Em 2026, quase metade das partidas ficará exclusiva do streaming. Pois é. E caberá à Cazé TV boa parte deles. É que a emissora digital detém os direitos de transmissão de todos os 104 jogos da Copa do Mundo Fifa, ao contrário da Globo e do SBT. Isso inclui exclusividade na exibição de 49 partidas, entre elas confrontos de grandes seleções como Argentina, Holanda e França. Será a única empresa a transmitir a competição na íntegra no Brasil.

Os jogos serão exibidos no canal oficial da Cazé TV no YouTube, com projeto de transmissão em 4K durante toda a competição internacional. Durante o Mundial, permanecerá ao vivo 24 horas por dia com programas especiais voltados à cobertura do torneio. Além das edições do Geral Cazé TV e do Copazona, a empresa pretende lançar ainda duas novas atrações: Aqui É Brasil, dedicado à seleção brasileira, e Live da Madruga, programa voltado às reações dos principais lances exibidos durante a competição.

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