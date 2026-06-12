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Esporte

O recado de Donald Trump à seleção dos EUA antes de estreia na Copa do Mundo

Presidente ligou para os jogadores e comissão técnica na véspera do jogo contra o Paraguai, nesta sexta, 12

Por Natalia Tiemi Hanada Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 19h18 | Atualizado em 12 jun 2026, 19h27
Donald Trump, de boné vermelho Trump Was Right About Everything, sorri enquanto Gianni Infantino, presidente da FIFA, lhe entrega a taça da Copa do Mundo. Um homem de terno azul observa ao fundo, em um escritório com janelas e bandeiras
Donald Trump recebeu visita do presidente da Fifa, Gianni Infantino, que trouxe a taça da Copa do Mundo à Casa Branca (Chip Somodevilla/Getty Images)
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O recado de Donald Trump à seleção dos EUA antes de estreia na Copa do Mundo Priorize VEJA no Google

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com a comissão técnica e os jogadores da seleção de futebol do país antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe do treinador Mauricio Pochettino enfrenta o Paraguai nesta sexta, 12, às 22h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. 

Em vídeo divulgado pelo perfil da seleção americana nas redes sociais, o diretor executivo da força-tarefa da Casa Branca para o Mundial, Andrew Giuliani, atende a ligação de Trump e passa o celular ao técnico da seleção, Pochettino.

“Você é um cara fantástico, um treinador fantástico. Sei sobre os seus números, o seu sucesso. Sei o quão bons são os jogadores. Eu acredito que você tem uma chance de ir longe no torneio e desejo toda a sorte”, disse Donald Trump. 

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O treinador argentino agradeceu: “Obrigado por todo o apoio, senhor presidente. Vamos fazer de tudo para fazer você e todas as pessoas neste país orgulhosas.”

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A cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos será realizada nesta sexta, 12, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. Após as apresentações dos artistas, aos EUA e Paraguai se enfrentam em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, a partir das 22h. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.

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Copa do Mundo 2026
Donald Trump
Paraguai
Seleção de Futebol dos Estados Unidos
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