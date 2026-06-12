O recado de Donald Trump à seleção dos EUA antes de estreia na Copa do Mundo

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Donald Trump ligou para a seleção dos EUA antes da estreia na Copa do Mundo 2026. O presidente desejou sorte a Pochettino e aos jogadores, que enfrentam o Paraguai nesta sexta, 12, às 22h, em Los Angeles. Conheça a mensagem completa e onde acompanhar o jogo decisivo.

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O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, conversou com a comissão técnica e os jogadores da seleção de futebol do país antes da estreia na Copa do Mundo. A equipe do treinador Mauricio Pochettino enfrenta o Paraguai nesta sexta, 12, às 22h (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles.

Em vídeo divulgado pelo perfil da seleção americana nas redes sociais, o diretor executivo da força-tarefa da Casa Branca para o Mundial, Andrew Giuliani, atende a ligação de Trump e passa o celular ao técnico da seleção, Pochettino.

“Você é um cara fantástico, um treinador fantástico. Sei sobre os seus números, o seu sucesso. Sei o quão bons são os jogadores. Eu acredito que você tem uma chance de ir longe no torneio e desejo toda a sorte”, disse Donald Trump.

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O treinador argentino agradeceu: “Obrigado por todo o apoio, senhor presidente. Vamos fazer de tudo para fazer você e todas as pessoas neste país orgulhosas.”

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A cerimônia de abertura da Copa do Mundo nos Estados Unidos será realizada nesta sexta, 12, a partir das 20h30 (horário de Brasília), no estádio de Los Angeles. Após as apresentações dos artistas, aos EUA e Paraguai se enfrentam em partida válida pela primeira rodada do Grupo D da Copa do Mundo 2026, no estádio de Los Angeles, a partir das 22h. A partida terá transmissão da TV Globo, do SBT, da ge tv (no Globoplay), da N Sports e da CazéTV.