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Esporte

Quarentões na área: Copa bate recorde de atletas acima de 40 anos

Especialistas indicam que longevidade é resultado de evolução em diversas áreas do futebol

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 17h33
LISBON, PORTUGAL - OCTOBER 11: Cristiano Ronaldo of Portugal looks on prior to the FIFA World Cup 2026 qualifier match between Portugal and Republic of Ireland at Estadio Jose Alvalade on October 11, 2025 in Lisbon, Portugal. (Photo by Carlos Rodrigues/Getty Images)
Cristiano Ronaldo -  (Carlos Rodrigues/Getty Images)
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A Copa do Mundo 2026 começou com um recorde: oito jogadores acima de 40 anos e vai superar, sozinha, o total registrado nas 22 edições anteriores do Mundial somadas, que tiveram sete atletas nessa faixa etária. O mais velho deles está no gol: o escocês Craig Gordon, 43 anos, reserva da adversária do Brasil na competição. Debaixo da trave, o recordista é o goleiro egípcio Essam El Hadary, que entrou em campo com o Egito, na Copa de 2018, com 45 anos.

Entre os jogadores de linha, ninguém mais ninguém menos que Cristiano Ronaldo é o mais velho, 41 anos. Será o sexto mundial do atacante português, que vai igualar o  recorde do goleiro mexicano Guillermo Ochoa, 40 anos e que também disputa a Copa, e Lionel Messi, que vai completar 39 anos nos próximos dias. O atleta mais velho da edição de 2026 será o goleiro escocês Craig Gordon, 43 anos. Caso entre em campo, ele ocupará o segundo lugar na lista dos jogadores mais velhos a disputar uma Copa do Mundo.

Além de Gordon, CR7 e Ochoa, completam a lista dos “quarentões” mais três goleiros: Manuel Neuer, campeão mundial em 2014, da Alemanha; Fernando Muslera, do Uruguai, e Vozinha, de Cabo Verde, todos com 40 anos. Os outros dois, também de 40 anos, são Luka Modrić, da Croácia, e Edin Džeko, de Bósnia.

Se no gol o jogador mais velho a atuar foi Essam El Hadary, do Egito, entre os atletas de linha o recorde é do atacante camaronês Roger ​Milla, que continua sendo o jogador mais velho a marcar um gol em Copa do Mundo, após balançar as redes aos 42 anos ‌na Copa de 1994. Mas o que explica essa longevidade dos atletas atualmente, e principalmente o que mudou de anos anteriores para agora, como a prevenção, a recuperação e novas técnicas de evolução nos mais diversos departamentos do futebol. A seguir, o que dizem alguns profissionais:

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Roger Machado, treinador e professor da CBF Academy: “A longevidade dos atletas é resultado de uma evolução em diversas áreas que cercam o futebol. Hoje existe um trabalho multidisciplinar extremamente integrado, envolvendo preparação física, fisiologia, nutrição, medicina esportiva, análise de desempenho e recuperação”.

Bianca Carneiro, especialista pela Sociedade Nacional de Fisioterapia Esportiva e da Atividade Físic: “Os atletas passaram a tratar o corpo como sua principal ferramenta de trabalho, dando atenção a fatores como sono, alimentação e recuperação. Essa combinação tem permitido manter a performance em alto nível por mais tempo. A prevenção ganhou um papel estratégico no esporte de alto rendimento, mas ela não substitui a recuperação, as duas caminham juntas”.

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Rodrigo Zogaib, coordenador do Núcleo de Saúde do Santos: “A medicina esportiva, o estudo sobre a saúde de atletas e o acompanhamento de atletas de alta performance evoluiu muito nas últimas décadas. De forma que foi se constatando, através de observação, o que ocorria com os atletas dos anos 80, anos 90 e o formato de o que eles eram submetidos para tratamentos curativos e tratamentos preventivos. Isso foi se aperfeiçoando através dessas décadas”.

Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, comandada pelo cantor Jay-Z, que gerencia a carreira de centenas de atletas, entre eles do atacante Endrick: “Estamos, no futebol, próximos da fronteira da preparação física dos atletas. Do treinamento de força, flexibilidade e velocidade, da nutrição e suplementação, da recuperação e do controle do sono. A isso, se somou um gradual e contínuo processo de transferência de maior percentual das receitas do futebol para os atletas”.

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