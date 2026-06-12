Acusado de estupro, Thomas Partey tem visto negado no Canadá e desfalcará Gana

O meio-campista Thomas Partey, principal nome da seleção de Gana, está fora da partida de estreia de sua equipe na Copa do Mundo de 2026. O jogador de 32 anos teve seu visto de entrada negado pelas autoridades do Canadá devido às acusações de estupro e agressão sexual que enfrenta na Justiça do Reino Unido.

A ausência é um duro golpe para os Black Stars. A seleção ganense estreia no torneio na próxima quarta-feira, 17 de junho, contra o Panamá, no estádio BMO Field, localizado em Toronto. Em nota oficial, a FIFA confirmou o ocorrido e ressaltou que a entidade não interfere nos processos de imigração dos países-sede, cabendo exclusivamente ao governo local a decisão final sobre quem pode ser admitido no país.

De acordo com as diretrizes do Ministério da Imigração do Canadá, a entrada no país pode ser barrada caso o indivíduo tenha cometido ou sido condenado por um crime, sendo que a simples existência de acusações criminais formais já serve como base legal para a recusa de vistos. Atualmente, Partey responde a sete acusações de estupro e uma de agressão sexual, envolvendo quatro mulheres diferentes, relativas a episódios ocorridos entre os anos de 2020 e 2022. O atleta nega todas as acusações e aguarda o julgamento, que estava previsto para novembro, mas foi adiado para junho de 2027.

Apesar de a sua passagem pelo Arsenal ter sido diretamente impactada pelo caso, resultando em sua saída em junho de 2025 para defender o espanhol Villarreal, o volante continuou atuando no futebol europeu e nas Eliminatórias da Copa.

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Apesar do veto em território canadense, Partey tem autorização legal para ingressar nos Estados Unidos, país co-organizador do Mundial. O ganense já está concentrado com o resto do elenco em Boston. Com isso, o jogador estará à disposição do treinador para os dois compromissos seguintes do Grupo L: contra a Inglaterra, no dia 23 de junho (em Boston), e contra a Croácia, no dia 27 de junho (na Filadélfia).