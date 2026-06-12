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Pelé na Copa de 1958: além de camisa, mais um item do acervo do Rei do futebol vai a leilão

O artigo de quando o atleta era adolescente integra um catálogo com 450 objetos relacionados ao Mundial e colocados à venda

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 12 jun 2026, 15h20
AOS 17 ANOS - Na Suécia, em 1958: choro pueril e indefeso nos ombros do goleiro Gylmar e do meia Didi -
AOS 17 ANOS - Na Suécia, em 1958: choro pueril e indefeso nos ombros do goleiro Gylmar e do meia Didi - (AP/Image Plus)
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Pelé na Copa de 1958: além de camisa, mais um item do acervo do Rei do futebol vai a leilão Priorize VEJA no Google

A medalha entregue a Pelé quando o Brasil conquistou a Copa do Mundo da Suécia em 1958 será leiloada este mês na Inglaterra, e a estimativa é de que seja vendida por cerca de 500 mil libras esterlinas (3,4 milhões de reais, na cotação atual).

O artigo de quando ‘O Rei’ era adolescente integra um catálogo com 450 objetos relacionados à Copa do Mundo e colocados à venda pelos especialistas em artefatos esportivos BUDDS, que esperam arrecadar um total de 2 milhões de libras (13,6 milhões de reais).

Uma camisa usada por Pelé na final da Copa de 1958 está avaliada em mais de 6 milhões de dólares (30,5 milhões de reais) em outro leilão na sede da Sotheby’s, em Nova York, que acontecerá entre 29 de junho e 16 de julho.

Pelé tinha 17 anos e marcou dois gols na vitória por 5 a 2 contra a anfitriã Suécia naquela final que garantiu o primeiro dos cinco títulos mundiais da Seleção Brasileira. Também foi a primeira conquista do ‘Rei’, o único jogador tricampeão do mundo, que faleceu em dezembro de 2022, aos 82 anos, após ter sido diagnosticado com câncer de cólon.

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Entre os outros lotes do leilão na Inglaterra está a camisa usada pelo goleiro inglês Gordon Banks, autor de uma defesa extraordinária em uma cabeçada de Pelé na Copa do México, em 1970. “Eu marquei um gol, mas o Banks defendeu”, afirmou Pelé sobre o histórico lance. Também será leiloada a medalha de ouro do inglês Alan Ball, campeão do mundo em 1966.

Um leilão on-line acontece de 1º a 21 de junho, com camisas das seleções participantes da Copa do Mundo de 2026, antes de uma venda presencial em 25 de junho nas instalações da BUDDS em Wellingborough, no centro da Inglaterra.

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(Com AFP)

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