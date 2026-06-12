País pode sumir do mapa antes de disputar a Copa do Mundo

Localizado no Oceano Pacífico e com cerca de 100 mil habitantes, Kiribati é uma ilha com risco de extinção e um grande sonho: disputar a Copa do Mundo de 2030.

Para alcançar o objetivo, a Federação de Futebol das Ilhas Kiribati (KIFF) entrou com um processo de filiação à Confederação de Futebol da Oceania (OFC) e vai realizar um trabalho de profissionalização para atrair nomes consagrados do esporte.

“Somos uma pequena e maravilhosa nação insular do Pacífico, muito afetada pelo aumento do nível do mar. Por conta disso, realizamos um convite aos maiores nomes do futebol mundial para que nos ajudem nesse processo. Solicitamos o apoio dos melhores diretores, treinadores e jogadores para que se juntem a nós para a realização deste grande sonho”, declarou Eriati Reebo, presidente da KIFF.

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De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o país está sujeito a sofrer com a elevação do nível do mar, erosão costeira e degradação dos ecossistemas.

“Plataformas esportivas globais, incluindo o futebol, oferecem oportunidades importantes para ampliar a visibilidade dos riscos climáticos existenciais que atingem países vulneráveis como Kiribati”, explicou Mirey Atallah, Chefe do Departamento de Adaptação e Resiliência da Divisão de Mudanças Climáticas do PNUMA.

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Caso consiga se filiar à OFC, a seleção de Kiribati disputaria duas vagas pelas Eliminatórias da Oceania, sendo uma direta e outra para a repescagem mundial.

“O futebol é a nossa paixão e, apesar de nossa pequena extensão territorial, sonhamos grande. A Copa do Mundo de 2030 pode ser a nossa última chance de celebrar o futebol como uma nação e nós queremos estar lá. Isso não é apenas sobre futebol, é sobre construir algo do zero. Um legado, uma história que o mundo sempre vai se lembrar”, ponderou Reebo.

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O próximo Mundial será disputado em seis países: Portugal, Espanha, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai.

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Curiosidades sobre Kiribati

É a primeira nação do planeta a celebrar o ano novo;

Kiribati é o único país que está presente nos quatro hemisférios (Norte, Sul, Ocidental e Oriental);

Tem como idiomas oficiais o gilbertês e o inglês;

Seu ponto mais alto possui apenas 81 metros (equivalente a um prédio de 20 andares).