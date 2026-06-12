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Esporte

País pode sumir do mapa antes de disputar a Copa do Mundo

Federação quer atrair nomes consagrados do futebol para profissionalizar o esporte no país

Por Ígor Resende 12 jun 2026, 17h12 | Atualizado em 15 jun 2026, 12h53
Vista aérea de um atol tropical estreito e curvo, coberto por densa vegetação verde e pequenas casas brancas. À esquerda, o oceano azul escuro com ondas brancas quebrando na costa. À direita, uma lagoa de águas azul-turquesa calmas. O céu azul claro tem algumas nuvens esparsas
Kiribati é o único país que está presente nos quatro hemisférios (KIFF/Divulgação)
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Localizado no Oceano Pacífico e com cerca de 100 mil habitantes, Kiribati é uma ilha com risco de extinção e um grande sonho: disputar a Copa do Mundo de 2030.

Para alcançar o objetivo, a Federação de Futebol das Ilhas Kiribati (KIFF) entrou com um processo de filiação à Confederação de Futebol da Oceania (OFC) e vai realizar um trabalho de profissionalização para atrair nomes consagrados do esporte. 

“Somos uma pequena e maravilhosa nação insular do Pacífico, muito afetada pelo aumento do nível do mar. Por conta disso, realizamos um convite aos maiores nomes do futebol mundial para que nos ajudem nesse processo. Solicitamos o apoio dos melhores diretores, treinadores e jogadores para que se juntem a nós para a realização deste grande sonho”, declarou Eriati Reebo, presidente da KIFF.

Grupo de jovens atletas caminhando em fila por um campo de terra batida, com um prédio branco e árvores ao fundo, sob céu azul. Um deles, à direita, veste camiseta vermelha e segura uma bandeira de árbitro de futebol
Jogadores sonham em representar a Seleção de Kiribati (KIFF/Divulgação)
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De acordo com o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA), o país está sujeito a sofrer com a elevação do nível do mar, erosão costeira e degradação dos ecossistemas.

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“Plataformas esportivas globais, incluindo o futebol, oferecem oportunidades importantes para ampliar a visibilidade dos riscos climáticos existenciais que atingem países vulneráveis como Kiribati”, explicou Mirey Atallah, Chefe do Departamento de Adaptação e Resiliência da Divisão de Mudanças Climáticas do PNUMA.

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Caso consiga se filiar à OFC, a seleção de Kiribati disputaria duas vagas pelas Eliminatórias da Oceania, sendo uma direta e outra para a repescagem mundial.

“O futebol é a nossa paixão e, apesar de nossa pequena extensão territorial, sonhamos grande. A Copa do Mundo de 2030 pode ser a nossa última chance de celebrar o futebol como uma nação e nós queremos estar lá.  Isso não é apenas sobre futebol, é sobre construir algo do zero. Um legado, uma história que o mundo sempre vai se lembrar”, ponderou Reebo.

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Homem de pele escura, camisa polo azul, falando ao microfone, com a bandeira de Kiribati ao fundo e bolas de futebol e bandeiras pequenas na frente
Eriati Reebo, presidente da Federação de Futebol das Ilhas Kiribati (KIFF/Divulgação)

O próximo Mundial será disputado em seis países: Portugal, Espanha, Marrocos, Uruguai, Argentina e Paraguai. 

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Curiosidades sobre Kiribati

  • É a primeira nação do planeta a celebrar o ano novo;
  • Kiribati é o único país que está presente nos quatro hemisférios (Norte, Sul, Ocidental e Oriental);
  • Tem como idiomas oficiais o gilbertês e o inglês;
  • Seu ponto mais alto possui apenas 81 metros (equivalente a um prédio de 20 andares).
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