Paris debate ‘mão do diabo’. E ignora ausência de Neymar

De Paris – A cidade luz amanheceu nesta terça-feira com o futebol em pauta. O sorteio das oitavas de final da Liga dos Campeões, que colocou o Paris Saint-Germain diante do atual bicampeão Real Madrid, foi o grande destaque dos jornais locais. Já a ausência de Neymar, que viajou ao Brasil para resolver “problemas familiares” e não tem prazo exato para retornar, foi praticamente ignorada, ao menos por enquanto.

O L’Equipe, principal diário esportivo do país, destacou “A mão do diabo”, na manchete da imagem em que Giorgio Marchetti, diretor da Uefa, exibe o nome do Real Madrid. A publicação trata o jogo como “duelo de titãs” e, cautelosa, destaca o ótimo retrospecto do maior campeão europeu contra clubes franceses: 17 vitórias, seis empates e sete derrotas.

De forma até surpreendente, o jornal mal cita a situação de Neymar. Apenas no pé da página sobre o PSG aparece a informação de que o brasileiro não deve enfrentar o Strasbourg, na quarta-feira, pela Copa da Liga, pois está no Brasil resolvendo “questões pessoais”.

Na TV francesa, o destaque também foi o duelo com o Real Madrid. Cristiano Ronaldo, recém-coroado Bola de Ouro em Paris pela quinta vez, e o ídolo local Zinedine Zidane estavam no centro dos debates. Os franceses Olivier Giroud e Arsene Wenger, atacante e técnico do Arsenal, também levantaram polêmicas. Neymar? Quase não foi lembrado.

Autorização e selfies

O técnico do PSG, Unai Emery, se limitou a dizer que o clube autorizou Neymar a resolver seu “assunto familiar” e que a dispensa deve durar de três a quatro dias, sem dar maiores detalhes.

No Brasil, o jogador fez apenas uma postagem enigmática nas redes sociais – “Foco, força e fé pra celebrar mais um dia”, escreveu –, e apareceu em selfies postadas por um amigo, que fazia aniversário, e por seu dentista.