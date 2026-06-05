Ler Resumo





O tênis brasileiro brilha em Roland Garros com o feito de João Fonseca, que derrotou Djokovic, e a ascensão de Luis “Guto” Miguel. Aos 17, Guto está na final juvenil do torneio e prestes a ser o número 1 do mundo, mostrando um futuro promissor para o esporte no país. Descubra mais sobre essa nova geração.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O feito recente do brasileiro João Fonseca, responsável por derrotar Novak Djokovic — um dos maiores tenistas da história — durante sua participação em Roland Garros comoveu o país e deu alcance nacional ao jovem que, aos 19 anos, já é um dos 30 maiores jogadores do esporte no mundo. Ainda assim, o talento com as raquetes ultrapassa Fonseca e mostra que o Brasil tem um futuro promissor. Também em Roland Garros, mas dessa vez em seu torneio juvenil, Luis “Guto” Miguel está no caminho para se tornar o número um da juventude mundial no esporte.

Guto é um tenista que, aos 17 anos, já acumula uma série de prêmios e conquistas no mundo das raquetes. Atual número quatro no mundo (considerando a série juvenil que permite competidores até os 18 anos), também já foi o número dois no planeta, e agora trilha um novo caminho no torneio juvenil de Roland Garros. Após ganhar uma disputa contra o também brasileiro Leonardo Storck, Guto segue agora para a final da versão juvenil do torneio francês.

Ainda durante esta semana, Guto foi a um jantar em Paris com Raphael Kuerten, irmão do tricampeão Gustavo Kuerten. “O Brasil vive um ótimo momento de novo e, nesse torneio especialmente, nós temos muita história”, disse o jovem tenista. Segundo a CazéTV, a próxima atualização do ranking ITF colocará Guto em primeiro lugar mundial.

Guto disputa a final do torneio contra o americano Michael Antonius amanhã, ainda sem horário definido.