Um tubarão previu nesta quarta-feira, 4, o resultado da estreia da seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, contra o Marrocos. O jogo ocorrerá somente no dia 13 de junho, porém o peixe do Aquário Marinho do Rio de Janeiro já fez seu palpite.

A Ritinha, nome pelo qual o tubarão-leopardo fêmea do aquário foi batizado, “profetizou” que o Brasil ganhará do Marrocos. O animal foi colocado diante de dois recipientes com petiscos, cada um com a bandeiras de um dos países, e “escolheu” aquele com as cores verde, amarela e azul.

A “prova” realizada por Ritinha no Grande Tanque Oceânico do AquaRio fez parte de uma ação criada para celebrar o maior torneio de seleções do mundo. A brincadeira foi feita em conjunto à inauguração de um espaço com temática da Copa do Mundo no Dreamland Museu de Cera, localizado junto ao aquário.

A nova sala do museu de nome “Galeria da Copa” conta com uma nova estátua do Pelé e reúne outros craques da história da competição, como, por exemplo, Zico e Lionel Messi.

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Animais oráculos

Ritinha não é o primeiro animal que prevê resultados de jogos da Copa do Mundo. A dinâmica protagonizada pelo tubarão fêmea foi inspirada nos tradicionais “animais-oráculo” que surgem quando grandes torneios começam a ser disputados.

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Aquele mais famoso foi o polvo Paul. O molusco vivia no aquário marinho Sea Life de Oberhausen, na Alemanha, e se tornou conhecido por prever os resultados da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul.

Assim como Ritinha, Paul era colocado diante de duas caixas com alimentos, cada uma enfeitada pela bandeira de um país. Como o polvo vivia na Alemanha, ele previa somente os jogos da equipe europeia. Paul conseguiu a proeza de acertar todos os resultados da seleção alemã e, inclusive, a vitória da Espanha na final da Copa do Mundo.