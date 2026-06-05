Finais da NBA: horário e onde assistir ao jogo 2 entre Spurs e Knicks
A equipe de Nova York venceu o Jogo 1 e busca levar a vantagem para casa
O San Antonio Spurs recebe o New York Knicks nesta sexta-feira, 5 de junho, às 21h30 (de Brasília), no Frost Bank Center, em San Antonio, pelo Jogo 2 das Finais da NBA 2025/26.
A série chega ao segundo capítulo com os Knicks em vantagem. A equipe de Nova York venceu o Jogo 1 por 105 a 95, fora de casa, depois de buscar uma desvantagem de 14 pontos e fechar a partida com autoridade no último quarto. Jalen Brunson foi o protagonista, com 30 pontos, enquanto Josh Hart teve atuação decisiva mesmo sem brilho ofensivo: 15 rebotes, seis assistências e quatro roubos de bola.
Para os Spurs, o Jogo 2 tem peso de urgência. O time de Victor Wembanyama ainda mantém o mando de quadra, mas sabe que uma nova derrota em San Antonio levaria a série para Nova York com os Knicks a uma distância perigosamente curta do título. Wembanyama terminou a estreia com 26 pontos, 12 rebotes e três tocos, mas sofreu com a eficiência nos arremessos e perdeu seis bolas. De’Aaron Fox, outro nome central do elenco texano, ficou em apenas sete pontos, em uma noite abaixo do esperado.
A série é uma reedição da final de 1999, vencida pelos Spurs, e marca a volta de San Antonio à decisão pela primeira vez desde 2014. Do outro lado, os Knicks retornam às Finais após 27 anos e tentam conquistar o primeiro título desde 1973.
Onde assistir a partida entre Spurs e Knicks hoje?
San Antonio Spurs e New York Knicks disputam nesta sexta-feira, 5, às 21h30 (de Brasília), o jogo 2 das finais da NBA 25/26. A partida terá transmissão exclusiva do Prime Video.
Prováveis quintetos iniciais:
San Antonio Spurs: De’Aaron Fox, Stephon Castle, Devin Vassell, Julian Champagnie e Victor Wembanyama. Treinador: Mitch Johnson.
New York Knicks: Jalen Brunson, Mikal Bridges, Josh Hart, OG Anunoby e Karl-Anthony Towns. Treinador: Mike Brown.
Odds para Spurs x Knicks:
- Betano: San Antonio Spurs (1.42) x (2.75) New York Knicks
- bet365: San Antonio Spurs (1.44) x (2.85) New York Knicks
- Sportingbet: San Antonio Spurs (1.44) x (2.85) New York Knicks