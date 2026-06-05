Os dez jogos mais importantes da história da Copa do Mundo, segundo o NYT
Às vésperas do milésimo jogo em mundiais, que ocorrerá no México, o diário americano elege partidas memoráveis do torneio
Ainda vai ocorrer. O milésimo jogo de Copas do Mundo se realizará no dia 20 de junho, em Monterrey, no México, quando Tunísia e Japão se enfrentarão pelo Grupo F. Após 96 anos e 23 edições, o torneio mundial de futebol que mobiliza bilhões de torcedores a cada quatro anos fará mais uma vez História.
Para o Brasil, esse marco é tanto mais importante porque a seleção brasileira é a única entre as 80 participantes que nunca perdeu uma edição. Além de ter participado de todas, ainda ganhou cinco troféus – a saudosa Taça Jules Rimet de forma definitiva e duas vezes o Troféu da Copa do Mundo da Fifa.
Em razão disso tudo, The Athletic, vertical de esportes do jornal The New York Times, elegeu os dez jogos mais importantes das Copas, a partir de um painel de jornalistas da casa. O Brasil, não deve ser surpresa para ninguém, está presente em cinco deles, enquanto Argentina e Alemanha aparecem três vezes.
Veja a lista:
Brasil 4 x 1 Itália (final 1970): O Brasil encantou o mundo com o “futebol arte”, goleou a Itália e conquistou o tricampeonato definitivo da Taça Jules Rimet.
Brasil 1 x 2 Uruguai (fase final 1950): O trágico “Maracanazo”. O Uruguai calou o Maracanã lotado, virou o jogo contra o favorito Brasil e levou o bicampeonato.
Argentina 3 (4) x (2) 3 França (final 2022): Considerada a maior final de todas. Messi e Mbappé deram um show, e a Argentina levou o tri nos pênaltis.
Argentina 2 x 1 Inglaterra (quartas de final 1986): O jogo eterno de Maradona. Ele marcou o polêmico gol da “Mão de Deus” e o gol do século driblando meio time.
Brasil 1 x 7 Alemanha (semifinal 2014): O maior vexame do futebol brasileiro. A Alemanha aplicou uma goleada histórica em pleno Mineirão, chocando o mundo do esporte.
Suécia 2 x 5 Brasil (final 1958): O primeiro título mundial do Brasil. Pelé, com apenas 17 anos, assombrou o planeta e iniciou a era de ouro brasileira.
Alemanha 2 x 1 Holanda (final 1974): A eficiente Alemanha Ocidental parou o revolucionário “Carrossel Holandês” de Cruyff, garantindo o seu segundo título mundial em casa.
Uruguai 4 x 2 Argentina (final 1930): A grande final da primeira Copa do Mundo da história. O Uruguai venceu seus vizinhos em Montevidéu e tornou-se pioneiro.
Alemanha 3 x 2 Hungria (final 1954): O “Milagre de Berna”. A Alemanha superou a lendária e invicta Hungria de Puskás, reconstruindo o orgulho nacional no pós-guerra.
Itália 3 x 2 Brasil (segunda fase 1982): A “Tragédia do Sarriá”. O hat-trick de Paolo Rossi eliminou a mágica e favorita seleção brasileira de Zico e Sócrates.