A passagem de Leivinha pelo Atlético de Madrid, entre 1975 e 1979, foi marcante e o consolidou como um dos grandes nomes da história do clube espanhol. Ele chegou a Madri logo após brilhar na “Segunda Academia” do Palmeiras e disputar a Copa do Mundo de 1974, desembarcando na Espanha junto com o lendário zagueiro Luís Pereira. Em razão de sua morte, o clube emitiu uma nota oficial de pesar, reforçando que a “família atlética” estava de luto por um de seus grandes ídolos históricos.

Leivinha jogou quatro temporadas no Atlético de Madrid e manteve uma média de gols impressionante para um meia-atacante. No total, ele disputou 93 partidas oficiais e marcou 43 gols pelo clube. Na temporada de estreia, entre 1975 e 1976, marcou 18 gols no Campeonato Espanhol e foi peça fundamental para a conquista da Copa del Rey de 1976 (na época, Copa del Generalísimo). Sob o comando do técnico Luis Aragonés, foi um dos grandes protagonistas do título espanhol seguinte, formando uma linha de frente histórica ao lado do também brasileiro Rubén Cano.

Na Espanha, Leivinha ficou muito conhecido por sua inteligência tática. Embora jogasse com a camisa 10 e organizasse as jogadas, ele aparecia na área com a verticalidade de um centroavante. A imprensa e a torcida espanhola destacavam principalmente sua plasticidade em campo e o fato de ele parecer “flutuar” para ganhar as jogadas aéreas, apesar de não ser um jogador excessivamente alto — tinha 1m75.

Continua após a publicidade

O único fator que impediu Leivinha de construir números ainda mais avassaladores na Europa foram as lesões no joelho, um problema recorrente que começou a se agravar a partir de 1978. Por conta das dores e das cirurgias, ele acabou perdendo espaço e regularidade em sua última temporada, optando por retornar ao Brasil em 1979 — onde jogou brevemente pelo São Paulo antes de se aposentar precocemente, aos 29 anos.