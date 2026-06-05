A derrota da França para a Costa do Marfim não foi um acidente de percurso. Foi um raio-x impiedoso de uma seleção francesa que vive muito mais de reputação do que de realidade. Em Nantes, na quinta-feira, 4, o placar de 2 a 1 para os ‘Elefantes’ africanos deveria servir de alerta para quem ainda coloca os Bleus no topo da lista de favoritos à Copa do Mundo de 2026.

A equipe de Deschamps foi superior no primeiro tempo, criou, pressionou e controlou — mas converteu apenas uma das inúmeras chances que teve, num gol nos acréscimos do primeiro tempo assinado por Cherki. Depois do intervalo, a história virou de ponta-cabeça. A Costa do Marfim foi buscar o jogo, empatou logo aos 53 minutos com Guéla Doué e virou com Amad Diallo, aos 84. A França simplesmente desapareceu. Esse padrão não é novo: brilha quando o adversário recua, tropeça quando alguém tem a audácia de ir ao confronto.

A defesa foi outro problema grave. Sem William Saliba, poupado por dores nas costas, Deschamps tentou Konaté ao lado de Upamecano. O resultado, segundo o próprio treinador, não foi convincente. Uma dupla que vale centenas de milhões no mercado atual foi atropelada por jogadores que a maioria dos europeus mal conhece pelo nome. Se o goleiro Maignan não tivesse feito o que fez, o placar poderia ter sido muito pior — o próprio Deschamps admitiu. Quando o último recurso de uma seleção “favorita” é o goleiro segurando a vela para uma defesa porosa, algo está errado.

A grande decepção individual foi Kylian Mbappé. O craque do Real Madrid entrou em campo com a missão de igualar o recorde de gols de Giroud pela seleção e saiu apagado, sem criar, sem decidir. Para quem carrega o peso de ser a principal estrela dos ‘Bleus’, a indefinição num amistoso de preparação é um sinal amarelo que não pode ser ignorado.

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Há, claro, o argumento: Dembélé, Doué e Barcola não jogaram, poupados após a final da Champions League. Justo. Mas essa justificativa tem limite. Uma equipe verdadeiramente candidata ao título não pode usar a ausência de três atletas como escudo após um tropeço em casa diante de uma seleção africana. O próprio Deschamps foi honesto: “Se precisávamos de um alerta, nós o recebemos.” Pois bem. A pergunta é se, desta vez, alguém vai realmente ouvir.