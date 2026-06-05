Saiba quais foram os maiores públicos do Maracanã em 2026 até o momento
Dados divulgados pelo estádio mostram ainda que as plataformas de venda de ingressos registraram 6 mil visitas por minuto
O Maracanã anunciou os cinco maiores públicos do estádio neste ano e trouxe a revelação de que a Seleção Brasileira, em seu amistoso com o Panamá realizado no último domingo, 31, alcançou o número de 72.140 presentes durante a partida, maior presença até o momento. Todos os jogos que estiveram nas cinco primeiras posições também chegaram a ter 6 mil visitas por minuto na plataforma responsável pela venda de ingressos.
A partida entre Brasil e Panamá superou o número do último grande jogo do estádio, que até o momento era o confronto entre Flamengo 0 x 3 Palmeiras, que ocorreu no mês de maio pelo Campeonato Brasileiro. À época, a partida contou com 71.205 pessoas.
As operações para venda dos ingressos foram conduzidas pela FutebolCard, plataforma de gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor. No duelo da seleção, o sistema da empresa chegou a receber uma demanda de 6 mil visitas por minutos, valor similar ao das outras partidas.
Robson Carlo, sócio-fundador da plataforma, explica que o processo tem a ver com “novas tecnologias que transformaram o acesso aos estádios em soluções práticas e seguras aos torcedores”.
Veja a seguir a lista de maiores públicos deste ano no estádio:
Seleção Brasileira x Panamá – 72.140 pessoas
Flamengo x Palmeiras (Brasileirão) – 71.205 pessoas
Fluminense x Flamengo (Campeonato Carioca) – 69.315 pessoas
Flamengo x Santos (Brasileirão) – 68.815 pessoas
Flamengo x Esporte Clube Bahia – 64.565 pessoas