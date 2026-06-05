O Maracanã anunciou os cinco maiores públicos do estádio neste ano e trouxe a revelação de que a Seleção Brasileira, em seu amistoso com o Panamá realizado no último domingo, 31, alcançou o número de 72.140 presentes durante a partida, maior presença até o momento. Todos os jogos que estiveram nas cinco primeiras posições também chegaram a ter 6 mil visitas por minuto na plataforma responsável pela venda de ingressos.

A partida entre Brasil e Panamá superou o número do último grande jogo do estádio, que até o momento era o confronto entre Flamengo 0 x 3 Palmeiras, que ocorreu no mês de maio pelo Campeonato Brasileiro. À época, a partida contou com 71.205 pessoas.

As operações para venda dos ingressos foram conduzidas pela FutebolCard, plataforma de gestão de ingressos e programas de sócio-torcedor. No duelo da seleção, o sistema da empresa chegou a receber uma demanda de 6 mil visitas por minutos, valor similar ao das outras partidas.

Robson Carlo, sócio-fundador da plataforma, explica que o processo tem a ver com “novas tecnologias que transformaram o acesso aos estádios em soluções práticas e seguras aos torcedores”.

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Veja a seguir a lista de maiores públicos deste ano no estádio:

Seleção Brasileira x Panamá – 72.140 pessoas

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Flamengo x Palmeiras (Brasileirão) – 71.205 pessoas

Fluminense x Flamengo (Campeonato Carioca) – 69.315 pessoas

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Flamengo x Santos (Brasileirão) – 68.815 pessoas

Flamengo x Esporte Clube Bahia – 64.565 pessoas