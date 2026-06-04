A França, uma das favoritas ao título da Copa do Mundo de 2026, sofreu uma derrota surpreendente em seu primeiro amistoso preparatório para o torneio, perdendo por 2 a 1 para a Costa do Marfim na quinta-feira, 4, em Nantes.

Rayan Cherki abriu o placar para os Bleus pouco antes do intervalo (45′), mas a seleção africana empatou aos 53 minutos com Guéla Doué, irmão mais velho de Désiré, recente campeão da Liga dos Campeões com o PSG, que começou no banco de reservas francês nesta partida.

Amad Diallo garantiu a vitória para os Elefantes nos minutos finais (84′).

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(Com AFP)