A Fifa confirmou, nesta quinta-feira, 4, que a cerimônia de abertura da Copa do Mundo de 2026, no dia 11 de junho, no México, terá Shakira entre as atrações musicais do espetáculo que marca o início do torneio.

A participação da cantora colombiana integra o line-up divulgado pela entidade para o evento, que será realizado no Estádio Azteca, na Cidade do México, antes da partida inaugural da competição no país.

O show faz parte de uma programação simultânea em três sedes — México, Estados Unidos e Canadá — com artistas diferentes em cada país. Além de Shakira, Burna Boy também foi escalado para a apresentação.

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Shakira já é figura recorrente em eventos da Copa do Mundo e também está envolvida na trilha oficial do torneio, reforçando a presença na edição de 2026, que será disputada entre 11 de junho e 19 de julho.

Além dela, a cerimônia mexicana contará com nomes como Alejandro Fernández, Belinda, J Balvin, Maná e outros artistas latinos e internacionais.

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