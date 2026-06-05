A Fifa pagará aos clubes que cederem jogadores para as seleções da Copa do Mundo “uma compensação mínima” de 5 mil dólares (25 mil reais, na cotação atual) por cada atleta e por dia, anunciou a entidade nesta sexta-feira, 5. Em setembro do ano passado, a Fifa já havia anunciado que compensaria os clubes com 355 milhões de dólares (1,7 bilhão reais ) por cederem seus jogadores para a disputa das Eliminatórias e do Mundial, um valor 70% maior em relação ao ciclo de 2022.

Dessa cifra, 250 milhões de dólares (1,2 bilhão de reais) serão divididos entre os clubes com jogadores convocados para a edição deste ano do torneio, que será realizada de 11 de junho a 19 de julho. “Os pagamentos serão calculados por jogador e por dia, levando em conta tanto a inclusão na convocação quanto os minutos de jogo. Está prevista uma compensação mínima de 5 mil dólares por jogador e dia, mas os valores definitivos serão confirmados após a finalização do torneio”, explicou a entidade em comunicado.

Outros 100 milhões de dólares (504 milhões de reais) serão repassados, pela primeira vez, aos clubes que cederam jogadores durante as Eliminatórias para o Mundial. “Por conta dos 905 jogos de Eliminatórias, a compensação prevista é de aproximadamente 2.360 de dólares [11,8 mil de reais] por jogador e jogo disputado”, anunciou a Fifa.

Os 5 milhões de dólares (25 milhões de reais) restantes serão destinados a despesas administrativas decorrentes da execução do programa. “Mais clubes do que nunca receberão uma parte dos benefícios econômicos gerados pela competição. Desta forma, sua contribuição fundamental para o futebol internacional será reconhecida”, destacou o presidente da Fifa, Gianni Infantino, citado na nota.

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(Com AFP)