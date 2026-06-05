Jogos de hoje, sexta, 5 de junho: onde assistir futebol ao vivo e horários
Amistoso entre Hungria e Finlândia é o destaque da tarde; Operário-PR e Juventude jogam pela Série B
A sexta-feira, 5 de junho, terá uma programação ampla no futebol internacional, com destaque para os amistosos de seleções e para confrontos das Eliminatórias da Eurocopa Feminina. No Brasil, a agenda nacional fica concentrada na Série B do Campeonato Brasileiro, com duelo isolado à noite.
Nos amistosos, a bola começa a rolar às 13h, com dois jogos simultâneos: Geórgia x Bahrein e Bielorrússia x Síria. Pouco depois, às 13h30, a Eslováquia enfrenta Montenegro, em mais um compromisso de preparação entre seleções europeias.
A faixa das 14h terá San Marino x Bangladesh e Moldávia x Bulgária, partidas que ampliam a rodada internacional. Às 14h45, Hungria x Finlândia aparece como um dos jogos mais interessantes da tarde, reunindo duas seleções que buscam maior consistência. À noite, às 21h, Haiti x Peru encerra a lista de amistosos da sexta-feira.
A agenda feminina também reserva confrontos importantes pelas Eliminatórias para a Eurocopa Feminina. Às 15h15, a Bélgica enfrenta Luxemburgo. Depois, às 15h35, Alemanha x Noruega coloca frente a frente duas seleções tradicionais do futebol feminino europeu. Às 16h, Espanha x Inglaterra fecha o bloco reunindo duas potências recentes da modalidade.
No calendário nacional, o destaque fica para Operário-PR x Juventude, às 20h, pela Série B do Campeonato Brasileiro.
Confira a agenda dos principais jogos desta sexta-feira, 5 de junho de 2026, com horários e canais:
CAMPEONATOS INTERNACIONAIS
Amistosos de Seleções
- 13h00 – Geórgia x Bahrein – Disney+
- 13h00 – Bielorrússia x Síria – Disney+
- 13h30 – Eslováquia x Montenegro – Sportv 3
- 14h00 – San Marino x Bangladesh – Disney+
- 14h00 – Moldávia x Bulgária – Disney+
- 14h45 – Hungria x Finlândia – Sportv
- 21h00 – Haiti x Peru – Sportv
Eliminatórias para a Eurocopa Feminina
- 15h15 – Bélgica x Luxemburgo – Disney+
- 15h35 – Alemanha x Noruega – ESPN 4 e Disney+
- 16h00 – Espanha x Inglaterra – ESPN e Disney+
CAMPEONATOS NACIONAIS
Campeonato Brasileiro Série B
- 20h00 – Operário-PR x Juventude – Disney+
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