Carlo Ancelotti deu nesta sexta-feira, 5, a atualização mais concreta até agora sobre a situação de Neymar. O camisa 10 segue realizando trabalho individual e fará uma ressonância magnética no sábado. “A situação do Neymar é clara. Ele está fazendo um trabalho individual. Amanhã, vai fazer ressonância e, se estiver tudo bem, vai treinar junto com o grupo”, afirmou o técnico. A mensagem foi de cautela, mas sem pessimismo: o caminho está sendo percorrido passo a passo, e o próximo passo depende do que os exames revelarem.

No que diz respeito ao espírito do grupo, Ancelotti foi enfático ao destacar o ambiente que encontrou na Seleção e o papel da CBF na construção dessa estrutura. Para o treinador, os bastidores de uma equipe nacional oferecem algo que o dia a dia dos clubes raramente permite: tempo para treinar de verdade. “Essa semana fizemos um trabalho tático que nunca fiz em um clube, porque lá não há tempo”, revelou, enxergando nisso uma vantagem competitiva real na preparação para a Copa do Mundo.

O técnico também fez questão de elogiar a logística montada pela confederação, com hotel privativo e centro de treinamento de alto nível — gentileza que creditou em parte à parceria com o Red Bull. Para Ancelotti, esse cuidado com o entorno não é detalhe: é parte do projeto. “Acho que esse esforço vai pagar ao final”, afirmou.

O treinador descreveu o elenco como sério, profissional e consciente do momento. A ideia que permeia o trabalho é clara: todos jogam, todos importam, e a qualidade dos minutos vale mais do que a quantidade. A seleção, nas palavras de Ancelotti, é um time com muitos recursos — e ele pretende usar cada um deles.