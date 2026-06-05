Alexander Zverev derrota algoz de João Fonseca e vai à final em Roland Garros
Alemão número três do mundo procura ganhar pela primeira vez um dos grandes campeonatos do esporte
Alexander Zverev se aproxima mais uma vez de conquistar seu primeiro Grand Slam após vencer Jakub Menšík, algoz de João Fonseca nas quartas de final, no French Open nesta sexta-feira, 5. Alemão número 3 do mundo, ele parou na final do US Open de 2020 após perder para Dominic Thiem, depois para Carlos Alcaraz há dois anos e para Jannik Sinner no Australian Open de 2025.
Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3, em três horas de duelo na quadra Philippe Chatrier. Neste domingo, 7, Alexander jogará contra algum atleta que ainda não ganhou o campeonato, ou Flavio Cobolli, número 14 do mundo, ou Matteo Arnaldi, número 104. Com a partida, Alexander estará em sua segunda final em Paris e em sua quarta do Grand Slam.
A presença do alemão em quadra vem dois anos após a finalização do caso de violência doméstica que envolvia sua ex-namorada e mãe de seu filho, Brenda Patea. O acordo do processo foi anunciado em Berlim em 7 de junho de 2024. No dia do acordo, Zverev alcançou sua primeira final do French Open.