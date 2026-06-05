Alexander Zverev se aproxima mais uma vez de conquistar seu primeiro Grand Slam após vencer Jakub Menšík, algoz de João Fonseca nas quartas de final, no French Open nesta sexta-feira, 5. Alemão número 3 do mundo, ele parou na final do US Open de 2020 após perder para Dominic Thiem, depois para Carlos Alcaraz há dois anos e para Jannik Sinner no Australian Open de 2025.

Zverev fechou o jogo em 3 sets a 1, com parciais de 7-5, 6-2, 3-6 e 6-3, em três horas de duelo na quadra Philippe Chatrier. Neste domingo, 7, Alexander jogará contra algum atleta que ainda não ganhou o campeonato, ou Flavio Cobolli, número 14 do mundo, ou Matteo Arnaldi, número 104. Com a partida, Alexander estará em sua segunda final em Paris e em sua quarta do Grand Slam.

A presença do alemão em quadra vem dois anos após a finalização do caso de violência doméstica que envolvia sua ex-namorada e mãe de seu filho, Brenda Patea. O acordo do processo foi anunciado em Berlim em 7 de junho de 2024. No dia do acordo, Zverev alcançou sua primeira final do French Open.