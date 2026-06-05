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Luís Guto Miguel, número 4 juvenil da ATP, garantiu vaga na final do Roland Garros após vencer o compatriota Leonardo Storck em duelo emocionante. Gutão, que superou momentos de tensão na partida, enfrentará o norte-americano Michael Antonius em busca do inédito título para o Brasil. Acompanhe os detalhes da jornada brasileira.

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Luís Guto Miguel, atual número 4 do ranking juvenil da ATP, venceu o duelo contra o outro brasileiro Leonardo Storck na manhã desta sexta-feira, 5, e vai para a final do Roland Garros juvenil.

A partida acabou com a vitória de Gutão, apelido do tenista, por 2 sets a 1, com parciais de 6/1, 3/6 e 6/2. Do outro lado da chave, o norte-americano Michael Antonius, número 13 do ranking juvenil da ATP, venceu seu compatriota Keaton Hance – 6º do mundo – por 2 sets a 0 e enfrentará o brasileiro amanhã, no sábado, 6. O horário do confronto ainda não foi definido.

O duelo

Gutão salvou seis break points no primeiro set e dominou com certa tranquilidade a parte inicial do jogo. Já no segundo, Storck devolveu duas quebras, ganhou o set e desestabilizou seu adversário. No início do terceiro, o número 4 do ranking chegou a jogar a raquete no chão e bater boca com seu técnico.

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Porém, Gutão se recompôs, colocou a cabeça no lugar e ganhou o último set por 6/2, conquistando a vitória.

Campanha dos brasileiros

Storck finalizou nesta sexta-feira sua primeira participação em Roland Garros e apenas a segunda em Grand Slam no circuito juvenil. Ainda assim, o cuiabano protagonizou uma campanha em Paris marcada por triunfos expressivos sobre adversários do topo do ranking. Ele eliminou o porto-riquenho Yannick Alvarez, número 13 do mundo, e o cazaque Zangar Nurlanuly, oitavo cabeça de chave.

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Gutão, por outro lado, já está mais acostumado nas grandes competições. O atual número 4 do ranking passou por duelos difíceis em Paris, mas chega como favorito para a final contra o norte-americano Michael Antonius. O tenista irá em busca do primeiro título de simples no torneio juvenil de Roland Garros do Brasil.

Chave feminina

A representante brasileira na chave feminina do Roland Garros, Victória Barros, de 16 anos, foi eliminada nesta sexta-feira. A tenista potiguar perdeu para a chinesa Xinran Sun por 2 sets a 0, com parciais de 2/6 e 3/6.