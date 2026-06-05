A edição de 2026 de Roland Garros está perto de chegar ao fim e anunciar um campeão entre os tenistas. Nesta sexta-feira, 5, Alexander Zverev venceu a partida contra Jakub Mensik, atleta que tirou João Fonseca da disputa na última semana e segue para a grande final. A disputa seria decidida após a partida entre os dois italianos Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli, mas após Arnaldi contrair um vírus, ele desistiu dessa edição do torneio. Agora, Zverev deve enfrentar Cobolli neste domingo, 7, na final de Roland Garros.

Segundo informações dos organizadores do torneio, Matteo Arnaldi desistiu após contrair um vírus. “Não era o que eu queria fazer. Ontem à noite comecei a me sentir mal e, durante o jantar, comecei a me sentir muito, muito mal no estômago. Acordei à 1h da manhã e comecei a vomitar”, disse o atleta à imprensa.

Zverev ganhou nesta sexta-feira, 5, a partida contra Jakub Mensik, atleta que havia vencido o brasileiro João Fonseca na última semana e o retirou do torneio após ele derrotar Djokovic, considerado um dos maiores tenistas da história. Agora com vaga garantida, Alexander alcança novamente a chance de ganhar pela primeira vez um dos grandes torneios de tênis do mundo.

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Flavio Cobolli agora é o nome decisivo para a partida da final de Roland Garros. Número 14 do mundo, o italiano tem três títulos no total na ATP, o de 2026 do Aberto Mexicano e os de 2025 pelo Tiriac Open e Hamburgo Open.