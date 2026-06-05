Os jogadores da seleção iraniana receberam os vistos para entrar nos Estados Unidos nesta sexta-feira, 5, segundo informou um oficial de Casa Branca em entrevista à agência Reuters. A liberação acontece apenas dez dias antes da primeira partida da equipe contra a Nova Zelândia, em Los Angeles.

De acordo com a reportagem, o visto foi concedido de uma noite para outra, após o embaixador do Irã no México, Abolfazl Pasandideh, declarar na quinta que os jogadores ainda não teriam recebido os documentos.

Na segunda-feira, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, também comentou a situação do país na Copa do Mundo, afirmando que, apesar da participação da seleção, os EUA não iriam permitir a infiltração de pessoas ligadas à Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC) na delegação do país.

“O que não vamos permitir é que eles incorporem à delegação um grupo de pessoas que sabemos não ter nenhuma relação com atletismo e que possuem vínculos com a IRGC ou coisas do gênero. Portanto, vamos monitorar isso muito de perto”, disse Rubio em uma audiência na Comissão da Câmara dos Representantes.

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Apesar de ter sido a terceira equipe a ser classificada, sem contar as três seleções dos países sede, o Irã precisou mudar a logística da sua participação devido as tensões geopolíticas com os Estados Unidos. Os iranianos foram obrigados a transferir sua concentração, originalmente planejada para Tucson, no estado do Arizona, para a cidade mexicana de Tijuna.